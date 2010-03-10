اداره کار کرمانشاه رتبه نخست تایید آرا مراجع حل اختلاف کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرکل کار و استان کرمانشاه بعداز ظهر چهارشنبه در همایش روابط کار استان،اشتغال در کشور را منوط به حفظ تولید و سرمایه گذاری دانست و گفت: اشتغال هیچ مجموعه ای حفظ نمی شود مگر اینکه از موجودیت کارگاه صیانت شود.

وی برقراری سازش بیین کارگر و کارفرما در راستای برقراری تعامل و تنظیم درست مناسبات ضروری خواند و اظهار داشت: ما باید در آراء و تصمیمات بگونه ای عمل کنیم که مجموعه های صنعتی و تولیدی را مدیریت کنیم و سعی کنیم اکثر آراء بصورت توافقی صادر شود.

مدیر کل کار و امور اجتماعی به نقش شوراهای سازش در افزایش تعاملات در سطح واحدها اشاره کرد و گفت: این شوراها قبل از طرح دادخواست کارگر یا کارفرما ایجاد شده و باعث شده است که آمار شکایات کارگری به صورت چشمگیری کاهش یابد.

براندیشه از تعامل و همکاری مناسب تامین اجتماعی در برقراری بیمه بیکاری کارگران خبر داد و گفت: برای کارگرانی که بدون میل و اراده از کار اخراج می شوند بدون طرح شکایات و فقط با ارایه درخواست می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

وی با اشاره به عملکرد شرکتهای خدماتی گفت: این شرکت ها باید بصورت شفاف عمل کنند و حقوق کارگران را بصورت کامل و بموقع پرداخت کنند تا مورد حمایت اداره کل کار و امور اجتماعی قرار گیرند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی همچنین از تشکلهای کارگری و کارفرمایی بعنوان بازوان ادارات کار و امور اجتماعی یاد کرد و گفت: تقویت و توسعه این تشکلها امنیت شغلی کارگران و حفظ تولید و اشتغال را بدنبال دارد.

در این همایش داوود یاوری رئیس اداره روابط کار نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد اداره روابط کار استان گفت: کسب رتبه اول کشوری روابط کار در سال 86، رتبه اول کشوری در سامان دادن به شرکتهای خدماتی و رتبه اول بیمه بیکاری در سال گذشته و کسب رتبه اول تایید آراء مراجع حل اختلاف در سالجاری از افتخارات و رتبه های کسب شده این اداره است.