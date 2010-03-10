امنیت پارک ملی گلستان از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر صدوق در جمع خبرنگاران تاکید کرد: باید کاری کنیم تا بساط راهسازی در پارک ملی گلستان جمع شود چرا که در این مدت آنقدر راههای فرعی و محل اسکان ساخته شده و رفت و آمد در پارک ملی ادامه دارد که خطرات جدی را متوجه این محیط طبیعی بین المللی کرده است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت تالاب هامون افزود: با تلاشهای انجام شده در مدیریت سازمان با نیروی انتظامی هماهنگیهای لازم صورت گرفته تا دیواره مرزی در مسیر گذر آب رودخانه هیرمند به تالاب هامون برداشته شود و این دریاچه دوباره به زندگی برگردد.

دکتر صدوق اضافه کرد: مشکلات ساختاری در روابط عمومی سازمان محیط زیست وجود داشت که با حضور چهره های حرفه ای مثل دکتر مرادی در سازمان این مساله مرتفع شده است چرا که اقدامات زیادی در سازمان محیط زیست انجام می شود اما ما هنر ارائه کردن آن را نداریم و نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر با رسانه ها هستیم.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست گفت: تا زمانی که دولمتردان درجه اول کشور و بزرگان اداره کننده مملکت در کنار سازمان حفاظت محیط زیست نباشند نمی توان به کارایی حفاظت از محیط زیست امیدوار بود.