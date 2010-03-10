کشته شدن 2 نظامی ناتو در افغانستان / هلاکت 9 عضو القاعده در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، صبح امروز چهارشنبه در نتیجه یک انفجار انتحاری در ولایت پاکتیا در شرق افغانستان پنج نفر کشته شدند.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در گزارشی اعلام کرد که روز چهارشنبه در نتیجه انفجار یک بمب در ولایت خوست واقع در شرق افغانستان دو نظامی ناتو کشته شدند.
"مارتین کوبلر" رئیس بخش فرهنگی وزارت امور خارجه آلمان به عنوان دومین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان انتخاب شد.
کانالهای تلویزیون پاکستان تاکید کردند که دوشنبه شب در حمله موشکی آمریکا در وزیرستان شمالی 9 عضو القاعده کشته شدند.
امروز چهارشنبه در نتیجه یک حمله تروریستی به یک موسسه آمریکایی در پاکستان پنج نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.
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