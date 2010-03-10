کشته شدن 2 نظامی ناتو در افغانستان / هلاکت 9 عضو القاعده در پاکستان

کشته شدن دو نظامی ناتو در افغانستان، هلاکت 9 عضو القاعده در حمله موشکی آمریکا به وزیرستان شمالی و کشته و زخمی شدن هشت نفر در پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.