اورژانس ایران بالگرد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری به تشریح برنامه های اورژانس کشور در چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز پرداخت و گفت: بیمارستانهای تامین اجتماعی و دانشگاهی برای پذیرش مصدومان احتمالی چهارشنبه آخر سال در آمادگی صد درصد به سر می برند.

وی با تاکید بر اینکه سه بیمارستان سوانح سوختگی در تهران نمی توانند پاسخگوی مصدومان احتمالی چهارشنبه آخر سال باشند، افزود: ازهمین رو، سایر بیمارستانها در آماده باش کامل به سر می برند و موظف به پذیرش مصدومان این حوادث هستند.

معصومی با اشاره به استقرار نیروهای اورژانس در میادین اصلی شهرهای کشور، گفت: در حال حاضر ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی کشور دارای سه هزار و 200 دستگاه آمبولانس است که از سال 84 وارد ناوگان شده اند.

رئیس اورژانس کشور همچنین از فعالیت 695 پایگاه اورژانس در شهرها خبر داد و افزود: برنامه نوروزی اورژانس کشور از 26 اسفند در جاده ها آغاز شده و تا 14 فروردین 89 ادامه دارد.

وی از آماده باش 957 پایگاه جاده ای خبر داد و ادامه داد: آمبولانسها ملزم هستند روزانه هشت ساعت در کنار جاده ها مستقر بوده و به مردم و مسافران خدمات رسانی کنند.

معصومی همچنین از ایجاد 158 ایستگاه سلامت و حضور پزشک در برخی از پایگاههای امدادی اورژانس کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر میانگین زمان حضور اورژانس بر سر بالین مصدوم در جاده ها 14 دقیقه و 30 ثانیه است که این زمان در شهرهای کوچک به زیر هشت دقیقه رسیده و تنها در تهران اورژانس همچنان بالاتر از زمان تعیین شده در برنامه چهارم توسعه بر سر بالین مصدوم حاضر می شود.

به گفته رئیس اورژانس کشور، این زمان در پایان برنامه چهارم می بایست به زیر 11 دقیقه می رسید که با توجه به ترافیک خیابانهای شهر، در حال حاضر حدود 12 دقیقه و 30 ثانیه است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ استاندارد جهانی برای رسیدن اورژانس بر سر بالین بیمار وجود ندارد، در عین حال تصریح کرد: ما نمی توانیم با این امکاناتی که داریم، خودمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم.

معصومی به امداد هوایی کشور آمریکا که دارای 500 فروند بالگرد است و زمان رسیدن بر سر بالین بیمار بین پنج تا هشت دقیقه است، اشاره کرد و افزود: امداد هوایی ایران با پنج فرودن بالگرد خرید خدمتی فعالیت می کند و نمی تواند خود را با استانداردهای این قبیل کشورها قیاس کند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت به هزینه انتقال مصدومان ترافیکی از طریق امداد هوایی اشاره کرد و گفت: هزینه این انتقال بین 3.5 تا 4 میلیون تومان است که اگر این بالگردها برای اورژانس باشد، هزینه آن به حدود یک و نیم میلیون تومان می رسد.

معصومی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا اورژانس کشور بالگرد ندارد اظهارداشت: چون توان مالی و بودجه برای تجهیز این ناوگان وجود ندارد.

رئیس اورژانس کشور به خرید 30 فروند بالگرد با 200 میلیون یورو اعتبار اشاره کرد و گفت: این موضوع را در برنامه پنجم لحاظ کرده ایم و امیدواریم در پایان این برنامه، امداد هوایی اورژانس کشور به بالگرد مجهز شود.