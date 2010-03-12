تحولات چشمگیر در حوزه قضایی کشور با فناوریهای نوین

دکتر حمید شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چشم انداز استفاده از فناوریهای نوین در قوه قضائیه گفت: ریاست قوه قضائیه فردی آشنا با حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات هستند و شخصا بهره بردار از نظام های نوین هستند. به همین دلیل به نظر می رسد فرصتی برای قوه قضائیه در این بخش پیش آمده که قبلا این فرصت وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه حمایت هایی که ریاست قوه قضاییه از حوزه فناوری دارند چشم انداز بسیار روشنی را پیش روی ما گذاشته است گفت: از این رو بسیار امیدواریم که در دو تا سه سال آینده تحولات چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات قوه قضائیه شکل گیرد.

دکتر شهریاری با تاکید بر اینکه هدف اصلی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رفع نیاز مردم است گفت: ما معتقدیم که توجیه یک حکومت این است که به مردم خوب خدمت کند. هر چه این خدمت بهتر در اختیار مردم قرار گیرد آن حکومت موجه تر است و هر چه حکومت در این زمینه کوتاهی کند یا ناتوانی بروز دهد از توجیه کمتری برخوردار است.

وی شعار اصلی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را ارائه خدمت با کیفیت، سریع، در دسترس و دقیق به مردم دانست و گفت: البته این هدف بسیار کلی جلوه می کند و باید به اجزا و اهداف ریزتری توزیع و تقسیم شود که در تلاش هستیم طی فرایندهای بعدی این کار انجام شود. ما به دنبال این اولویت هستیم که گره ای از کار مردم در مراکز قضایی باز شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به پیشبرد اهداف مورد نظر این مرکز گفت: مجموعه ای از افراد و سازمانها باید دست به دست هم بدهند تا ارائه خدمت مناسب به مردم تحقق یابد. مجموعه ای از تحولات باید در درون و بیرون قوه قضائیه در ناحیه های دسترسی، منابع انسانی، فرهنگ، اجتماعی، امور اقتصادی و نیز ناحیه سیاستگذاری شکل بگیرد.

به گفته وی در این پنج ناحیه باید تحولات جدی شکل گیرد تا هدف مورد نظر محقق شود که این مهم نیازمند یک عزم همگانی و شکل گیری یک نظام ملی همکاری در سطح قوه قضائیه است.