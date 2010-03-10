نتایج انتخابات پارلمانی فردا صبح اعلام می شود/ دیدار مهم حکیم و هاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، بر این اساس نتایج اولیه آرای انتخابات پارلمانی و میزان رای بدست آمده توسط هر کدام از جریان ها و ائتلاف های سیاسی عراق، فردا صبح اعلام می شود.

از سوی دیگر، شب گذشته "طارق الهاشمی" از اعضای ائتلاف العراقیه در دیداری که در سرنوشت آتی سیاسی عراق مهم ارزیابی می شود، با "عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی و رهبر ائتلاف ملی عراق دیدار کرد.

حکیم در این دیدار با تاکید بر پرهیز از طایفه گرایی در مسئله تشکیل دولت آتی عراق، اظهار داشت: گروه های سیاسی باید به وعده های خود در پیش از برگزاری انتخابات پایبند باشند.

طارق الهاشمی نیز در این دیدار اظهار داشت: دولت جدید عراق باید بر اساس وحدت ملی تشکیل شود.

از سوی دیگر، "علی الادیب" از اعضای بلندپایه حزب الدعوه، نیز دراین باره اظهار داشت: دولت آتی عراق باید نماینده تمام احزاب و جریان های سیاسی در این کشور باشد.