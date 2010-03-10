به گزارش خبر نگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان پیش از ظهر چهارشنبه در همایش آشنایی با اصول استاندارد و طرح طاها اظهار داشت: طرح ملی اجرای هماهنگ استاندارد که با عنوان طاها شناخته میشود بر ارزیابی کالاهای داخل بازار تأکید دارد و به این ترتیب حوزه نظارت ما از محصولات داخل کارخانه به محصولاتی که به دست مردم میرسند گسترش مییابد.
وی افزود: با اجرای این طرح در صورتی که کالایی در داخل کارخانه به هر دلیلی از چشم بازرسان ما دور بماند در داخل بازار ازریابی خواهد شد.
خوشنویسان، دیگر حسن این طرح ملی را نظارت تمامی استانها بر محصولات یکدیگر دانست و گفت: به این ترتیب اداره استاندارد هر استان تمامی محصولات داخل بازار اعم از تولید شده در داخل استان و یا دیگر استانها را ارزیابی میکند و موارد تخلف را به استان مربوطه گزارش میدهد.
مدیرکل اداره استاندارد استان قم ادامه داد: از سال آینده کلیه محصولات خارجی پیش از کسب مجوز واردات مورد ارزیابی سازمان استاندارد قرار میگیرند و در صورت تایید این سارمان مجوز واردات صادر میگردد.
سامانه تلفی 1517 آماده بررسی شکایات مردم
مهندس سعید پروانه مجری طرح طاها و معاون اداره کل استاندارد استان قم در ادامه همایش اظهار داشت: بازرسان سازمان استاندارد و نمایندگان اصناف به صورت سرزده وارد فروشگاهها میشوند و از محصولات لیست برداری میکنند و در صورت مشاهده کالاهای بدون علامت استاندارد از فروشنده برای عودت کالا در محدوده زمانی مقرر به واحد تولیدی تعهد میگیرند.
وی ادامه داد: طبیعی است که در صورت عدم عودت بنا بر قانون بر خورد قضایی صورت میگیرد.
پروانه افزود: به علاوه نمونهای از محصولاتی که شامل قانون استاندارد میشوند نیز خریداری میشود و پس از بررسی در آزمایشگاه در صورت وجود تخلف برخورد لازم صورت خواهد گرفت که از تذکر کتبی تا پلمپ خط تولید متغیر است.
مسئول اجرای طرح طاها در استان قم با اشاره به این که سامانه تلفی 1517 آماده برسی شکایات مردم از کالا های دارای علامت استاندارد است گفت: کیفیت محصول حق مردم است و مردم باید این حق را مطاله کنند و در این مسیر سازمان استاندارد همراه مردم خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره استاندارد استان قم گفت: تا پیش از اجرای طرح طاها نظارت ما بر کالاها محدود به خط تولید داخل کارخانهها بود اما با اجرای این طرح، نظارت ما شامل بازار کالاها و خدمات نیز خواهد شد.
به گزارش خبر نگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان پیش از ظهر چهارشنبه در همایش آشنایی با اصول استاندارد و طرح طاها اظهار داشت: طرح ملی اجرای هماهنگ استاندارد که با عنوان طاها شناخته میشود بر ارزیابی کالاهای داخل بازار تأکید دارد و به این ترتیب حوزه نظارت ما از محصولات داخل کارخانه به محصولاتی که به دست مردم میرسند گسترش مییابد.
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