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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

ماکنعلی:

80 درصد دانش آموزان لرستانی عضو تشکلهای دانش آموزی هستند

80 درصد دانش آموزان لرستانی عضو تشکلهای دانش آموزی هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان از عضویت 80 درصد دانش آموزان این استان در تشکلها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علی ماکنعلی ظهر چهارشنبه در همایش دانش آموزی اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: توسعه پایدار کشور در گرو دانش افزایی، ارتقا بصیرت و شناخت و معرفت است که این عوامل را باید در مسیر آموزش و پرورش و قشر جوان، نوجوان و دانش آموز پیگیری کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به توسعه پایداری که به دنبال آن هستیم استفاده صحیح از منابع و تلاش در جهت کاهش مصرف دو امر لازم و ضروری است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه کشور ایران کشوری است که منابع بسیار غنی در بخش های مختلف دارد، یادآور شد: با این وجود نباید ما در مصرف کالاهای مختلف زیاده روی کنیم و باید همواره اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار قرار دهیم.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه این منابع علاوه بر نسل حاضر متعلق به نسل آینده این مملکت است، خاطر نشان کرد: برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه باید فرهنگ سازی شود تا سطح آگاهی های اجتماعی افراد ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه در کل استان لرستان 370 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند، ادامه داد: از این تعداد حدود 80 درصد در تشکلهای دانش آموزی عضو هستند که می توان از این ظرفیت برای آگاه سازی جامعه استفاده کرد.

کد مطلب 1049471

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