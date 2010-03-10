اخبار کوتاه ورزشی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم کاراته راه و ترابری علی آباد برای اولین بار در بین 6 تیم برتر کشور قرار گرفت.

هفته دوم و سوم مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کاراته کشور با حضور 300 ورزشکار، مربی، سرپرست از 15 تیم از سراسر کشور به میزبانی تیم کاراته راه و ترابری شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

در این مسابقات، تیم علی آباد کتول در گروه دوم این مسابقات با غلبه بر تیمهای فولاد سپاهان، پاس همدان و پولاد قم توانست با اقتدار به مرحله بعد صعود نماید و برای اولین بار جزو 6 تیم برتر باشگاههای کشور قرار گیرد.



گنبد قهرمان ژیمناستیک چند جانبه گلستان

گنبد کاووس قهرمات مسابقه چند جانبه ژیمناستیک استان گلستان در رده های سنی شش تا 10 سال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که 50 ژیمناست در آن شرکت داشتند، در رده سنی 6 و 7 سال، امیر حسین فارسیانی از گنبد ، ایلیا رامشینی از گنبد و آیدین نیازی از گرگان و در وزن 8-9و 10 سال نیز حمید عامری ، محمد غراوی و جواد رجبلو هر سه از گنبد مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.



در قسمت تیمی نیز تیمهای گنبد الف ، گرگان الف و گرگان ب اول تا سوم شدند و همچنین کاپ اخلاق نیز به تیم آزادشهر تعلق گرفت.



مسابقه الیش بین دانش آموزان مراوه تپه





یک دوره مسابقه الیش با شرکت 340 آلیشکار دانش آموز، در قالب 8 تیم از مدارس راهنمایی و متوسطه شهر و روستاهای شهرستان مراوه تپه استان گلستان برگزار شد.

در این مسابقات که با مشارکت تربیت بدنی، هیئت ورزش های بومی محلی و عشایری زیر نظر اداره آموزش و پرورش مراوه تپه برگزار شد، در رده راهنمایی تیم های روستای قازان قایه و شهر مراوه تپه به ترتیب اول و دوم و در رده متوسطه نیز دبیرستانهای شهید قویدل و امام خمینی (ره) به ترتیب اول و دوم شدند.