کارگاه پیشگیری از اعتیاد برای اکثر خانواده های تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر قنبری بعداز ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه گارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه مددجویان این نهاد، اظهار داشت: اعتیاد پدیده ای چند بعدی است که شرایط ساختاری، علل ارتباطی ، ویژ گیهای فردی و عوامل اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی در ایجاد این پدیده شوم را دارد.

قنبری افزود: برخورد قهرآمیز با عاملین تولید و توزیع مواد مخدر کافی نیست زیرا تجربه نشان داده اینگونه برخوردها ضمن تحمیل بار اقتصادی مقرون بصرفه نمی باشد بنابر این می بایست شرایط را طوری فراهم نمود تا انگیزه مصرف مواد مخدر در بین جامعه بویژه جوانان کاهش یابد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت توجه به پیشگیری در بحث اعتیاد گفت: پیشگیری از مصرف مواد مخدر راحت تر، کم هزینه تر و موثرترین اقدام است.

قنبری افزود: در پیشگیری باید سازکارهای ایجاد کننده اعتیاد و عوامل خطر ساز آن را شناخت تا بتوان با برنامه ریزی مناسب و روشهای موثر نسبت به کنترل آن اقدام نمود.

وی ادامه داد: آموزش و اطلاع رسانی به جامعه یکی از مهمترین اقدامات به منظور بالا بردن اعتقاد و نگرش مردم نسبت به اعتیاد است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: کمیته امداد در این راستا با آموزش به خانواده های تحت حمایت نسبت به آگاه سازی آنها در مصرف مواد مخدردر قالب بروشور ، پوستر و برگزاری کارگاههای آموزشی اقدامات موثری انجام داده است.