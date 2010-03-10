"قفسه رنج" بار دیگر اکران شد

به گزارش مهر از اسکرین دیلی این درام ضد جنگ از پنج روز پیش برای دومین بار در تنها 283 سالن اکران شده و در همین مدت 000/439 دلار فروش داشته است.



قرار است در هفته آینده تعداد سالن های نمایش دهنده " قفسه رنج" به 318 سالن در آمریکا و 30 سالن در کانادا افزایش یابد.علت تعداد اندک سینما های نمایش دهنده فیلم آن است که نسخه دی وی دی "قفسه رنج" هم اکنون در بازار موجود است.



فیلم مستقل " قفسه رنج" کم فروش ترین فیلم برنده اسکار بهترین فیلم در تاریخ 82 ساله اهدای این جوایز به شمار می رود که در اکران اول خود تنها 7/14 میلیون دلار فروش داشت.نسخه دی وی دی این فیلم 12 ژانویه (22 دی ماه) در آمریکای شمالی منتشر شد و به گزارش سامیت انترتینمنت که حقوق پخش سینمایی و ویدیویی "قفسه رنج" را بر عهده دارد تا کنون 9/3 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده و 000/780 بار از شبکه اینترنت داونلود شده است.



پس از موفقیت کم نظیر فیلم در جوایز اسکار بسیاری از مخاطبان سینما که موفق به تماشای آن نشده اند کنجکاوند تا این فیلم مستقل را که اکران اولیه محدود و گذرایی داشت ، در اکران دوم تماشا کنند.

