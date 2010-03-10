حرم حضرت فاطمه معصومه(س) گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، طبق سنت هر ساله، قبل از ظهر چهارشنبه همزمان با 23 ربیع‌الاول، سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، با ورود کاروان نمادین حضرت معصومه(س) به حرم مطهر، مرقد این بزرگوار گلباران شد و مداحان نیز به مدیحه سرایی و تجلیل از شخصیت ایشان پرداختند.



امروز کاروان حامل موکب نمادین حضرت معصومه در میان سیل مشتاقان از میدان معصومیه واقع در ورودی غربی شهر قم وارد شهر شد و به سمت حرم مطهر حرکت کرد.



بر اساس این گزارش، دسته‌ای دیگر از دوستداران حضرت معصومه(س) نیز از مسجد میدان میر (محل استقرار آن بزرگوار در قم) به سمت حرم شریف کریمه اهل بیت(ع) حرکت کردند که پس از پیوستن به کاروان وارد حرم شدند.



پس از ورود کاروان حامل موکب نمادین حضرت معصومه(س) و دوستدارن آن بزرگوار، مرقد دخت امام موسی کاظم(ع) با حضور آیت الله سید مسعود خمینی، تولیت حرم مطهر و دیگر مقامات استانی گلباران شد.