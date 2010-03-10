سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی دستگیری و سپس آزادی «رحمان حاجی احمدی» تبعه جمهوری اسلامی ایران و از سرکردگان گروه‌های تروریستی توسط دولت آلمان، «برند اربل» سفیر این کشور در تهران توسط مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.



سفیر آلمان در تهران ضمن اعلام عدم حمایت دولت آلمان از عناصر گروهک پژاک، قول مساعد داد که مراتب را به دولت آلمان اطلاع داده و نتیجه را در اسرع وقت اعلام کند.