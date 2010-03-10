همایش دانش آموزی اصلاح الگوی مصرف در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد ظهر چهارشنبه در همایش دانش آموزی اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف دارد.

جمشید ابوالفتحی با اشاره به ایجاد ستاد اصلاح الگوی مصرف در آموزش و پرورش بروجرد و کلیه مدارس این شهرستان، یادآور شد: همایش اصلاح الگوی مصرف به مدت سه روز با محوریت صرفه جویی در مصرف آب، برق، تلفن و دیگر حاملهای انرژی با همکاری سه مدرسه مجتمع آموزش فرزانگان، مدرسه نمونه دولتی ولیعصر(ع) و مدرسه راهنمایی پسرانه شاهد برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این همایش 60 دانش آموز در 15 گروه چهار نفره در راستای محورهای یاد شده مقالاتی را ارائه کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد خاطر نشان کرد: در نهایت از مجموع 21 مقاله ارائه شده پنج مقاله برتر مورد تجلیل قرار گرفت.

امام جمعه شهرستان بروجرد نیز در این همایش در سخنانی با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در جامعه، بیان داشت: نامگذاری سال جاری به نام اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری تنها یک اقدام تشریفاتی و سمبلیک نیست.

حجت الاسلام حسن ترابی با تاکید بر اینکه این نامگذاری نوعی هدف گذاری از سوی رهبر انقلاب است، یادآور شد: کارشناسان و مربیان مدارس می توانند با استفاده از منابع دینی در راستای نهایدنه کردن فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در جامعه گام بردارند.