تنها 30 درصد جمعیت دامی کشور اصلاح نژاد شدند

احمد مقیمی در حاشیه همایش آموزشی اصلاح نژاد دام به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالیست که در بخش اصلاح نژاد دامهای سنگین در سالهای اخیر با پیشرفتهای خوبی روبرو بوده ایم و 40 درصد گاوهای اصیل تحت پوشش این طرح هستند.

وی اظهار داشت: در بخش گاوهای روستایی نیز این طرح حدود سه سال اجرا شد و 450 هزار راس دام تحت پوشش هستند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه گاوهای هولشتاین، تقریبا نزدیک به 40 درصد جمعیت تحت پوشش طرح اصلاح نژاد هستند و حدود یک میلیون راس گاو هولشتاین یا اصیل در کشور وجود داد.

به گفته مقیمی، 450 هزار راس گاو آمیخته نیز در سه سال اخیر در کشور تحت پوشش طرح قرار گرفتند و درتلاشیم تا به اهداف مورد نظر این بخش برسیم.

کارشناس مرکز اصلاح نژاد دام جهادکشاورزی بیان داشت: اگر بتوانیم در جمعیتهای کوچک روستایی، طرح اصلاح نزاد دام توسعه یابد می توانیم زودتر به اهداف دست یابیم.

وی یادآور شد: در برنامه پنجم دولت به طرح اصلاح نژاد دام توجه ویژه ای شده است و امیدواریم به توسعه این بخش کمک شود.