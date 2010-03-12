موسسه خانه کتاب وابسته به وزارت ارشاد که برگزارکننده بسیاری از جشنها و مراسم ادبی وابسته به معاونت فرهنگی این وزارتخانه از جمله جوایزی مانند جلال آلاحمد، پروین اعتصامی ،کتاب سال، کتاب فصل، گام اول و جشنوارههایی مانند شعر فجر و نقد کتاب است، چند روز پیش از آغاز هر کدام از این برنامهها، یک و گاه چندین بار از طریق پیامک مخاطبانش را در جریان اخبار آنها میگذارد. درباره این نوع سیستم اطلاعرسانی و هزینههای آن با علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه مذکور به گفتگو نشستهایم که در ذیل از نظر میگذرد:
** خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: درباره سیستم ارسال پیامکهای خانه کتاب به تلفنهای همراه اهالی قلم درباره برنامههای فرهنگی قبل از برگزاری آنها، توضیح میدهید؟
- اهل قلمی که ما از آنها نشانی داریم چه برگزیده جایزهای باشند، چه به بانک اهل قلم ما مراجعه کرده باشند و چه کسانی باشند که برای معرفی به صندوق اعتباری جهت دریافت کارت اهل قلم، پروندهای در اینجا تشکیل دادهاند، داوران و کسانی که در مجموعه دبیرخانههای جوایز با ما همکاری میکنند همه و همه این پیامکها را دریافت میکنند.
* شما به طور میانگین برای هر جایزه ادبی چند پیامک به این افراد ارسال میکنید؟
- متفاوت است. اگر برنامه کتاب سال باشد که مخاطب عمومیتری دارد، پیامکهای بیشتری میفرستیم اما اگر برنامههای خاصی مثل جایزه جلال آل احمد باشد که مخاطبانش تقریباً فقط اهالی ادبیاتاند، ما فقط به داوران و کسانی که در آن فعالیت دارند، این پیامکها را میفرستیم.ممکن است برای یک برنامه تا 2000 پیامک هم بفرستیم.
* یعنی برای جایزهای بزرگی مثل کتاب سال شما ممکن است چند پیامک ارسال کنید؟
- ما چند شب پیش برنامهای داشتیم با حضور وزیر ارشاد و داوران کتاب سال و چون مخاطبها محدودتر بودند، شاید حدود 200 پیامک فرستاده باشیم اما برنامههایی مثل جشنواره شعر فجر که مخاطبان بیشتری دارد، ممکن است بیشتر باشد.
* برای اطلاع رسانی همین جشنواره شعر فجر که میفرمائید، چند پیامک ارسال کردید؟
-الان آمار ندارم اما میتوانم تهیه کنم ولی نکتهای که هست این است که لیستی از افراد برای اینگونه برنامهها تهیه میشود و بر اساس همان تعداد پیامکها ارسال میشود.
*بعضی وقتها برای هر برنامه چندین پیامک ارسال میشود در این باره توضیح بدهید؛ مثلاً من خودم 9 بار پیامک مراسم جایزه کتاب فصل را دریافت کردم...
-اگر اینطوری باشد که خیلی وحشتناک است... البته این پیامک به خاطر اشتباهی که در تغییر تاریخ و در واقع تصحیح این تاریخ صورت گرفت، باید چهار بار میآمد که هر دو بار از آن یکی به زبان فارسی است یکی به فینگلیش که آن هم به خاطر گوشیهای متفاوت افراد است که احیاناً ممکن است پیامک فارسی را دریافت نکنند.. در کل قاعده این است که دو بار پیامک را بفرستند ولی اگر اینگونه که شما میگوئید باشد، فاجعه است!
* اینگونه اشتباهات که تکرار هم میشود، هزینه و بار اضافی به موسسه خانه کتاب تحمیل نمیکند؟
- مهمتر از آن، دردسری است که شما خواهید داشت (با خنده) ... ولی اگر این اشتباهات صورت گرفته باشد، من پیگیری میکنم.
* خانه کتاب در سال 88 چقدر برای این نوع از سیستم اطلاعرسانی کرد؟
- رقم قابل اعتنایی نیست... قطعاً زیر یک میلیون تومان است. ضمن اینکه از روشهای دیگر سهلالوصولتر و مطمئنتر است.
* منظورتان این است که این روش را ادامه خواهید داد؟
- بله حتماً.
* فکر میکنید کارکرد لازم را داشته است یعنی مخاطبان از این نوع اطلاعرسانی راضی بودهاند؟
- علاوه بر این موردی که شما گفتید، ما هیچ موردی ناشی از گلایه از این سیستم نداشتهایم. ضمن اینکه خودمان هم استنباط میکنیم در مقایسه با ارسال کارت دعوت خیلی بهتر است چرا که کارت ضریب امنیت بالایی ندارد و به دلایلی مثل تغییر آدرس یا اشتباه بودن آن، ممکن است به مقصد نرسد ولی در مورد پیامک، خیلی بعید است افراد به زودی شمارههای خودشان را عوض کنند و به دستشان نرسد. من که خودم از پیامک رضایت زیادی دارم؛ چرا که علاوه بر آنکه در مقایسه با چاپ و توزیع کارت، هزینهاش برای ما بسیار اندک است، مطمئن هستیم که حتماً به دست طرف هم میرسد.
* با توجه به اینکه شما برای یک برنامه فرهنگی یک پیامک یکسان را برای تعداد زیادی از افراد ارسال میکنید مخابرات از شما هزینه کمتری نمیگیرد؟
- چون همانگونه که گفتم هزینههای این سیستم خیلی قابل اعتنا نیست ما هم چنین کاری نکردهایم که با مخابرات وارد مذاکراتی بشویم.
* ارسال هر پیامک برای شما چقدر هزینهبر است؟
- سرجمع برای هر ارسال پیامک به مجموعهای از افراد مورد نظر آن برنامه شاید حدود 50 هزار تومان هزینه شود. ما امیدواریم بتوانیم علاوه بر اطلاعرسانی درباره مراسم، سال آینده با استفاده بهتر و بیشتری از این شیوه برخی اخبار فرهنگی را هم برای اهل فرهنگ از طریق پیامک ارسال کنیم.
نظر شما