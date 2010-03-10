488 پایگاه در خراسان جنوبی آماده جمع آوری کمکهای مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جشن نیکوکاری همزمان باسراسر کشور پنج شنبه 20اسفندماه جاری درسطح استان خبرداد و افزود: امسال این جشن با شعار اکرام محمدی(ص)، جشن نیکوکاری در 488 پایگاه ثابت، سیار، آموزش وپرورش وبسیج درسطح میادین واماکن عمومی برپا و آماده جمع آوری کمک های نقدی وغیر نقدی مردم خیر ونیکوکار استان می باشد.

وی اضافه کرد: در تمامی شهرهای خراسان جنوبی پایگاه‌ های نیکوکاری آماده جمع‌ آوری کمکهای خیرخواهانه مردم استان هستند.

شکرابی تعداد عوامل اجرایی این جشن را 676 نفر عنوان کرد و بیان داشت: 95 پایگاه جشن نیکوکاری در مرکز استان و مابقی در شهرستانها تشکیل می شوند.

وی عنوان کرد: 155 پایگاه با همکاری پرسنل امداد و نجات، 269 پایگاه با همکاری آموزش و پرورش و 64 پایگاه با همکاری بسیج کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم خراسان جنوبی را جمع آوری می کنند.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی تعداد حامیان ایتام این نهاد را هفت هزار و 800 نفر برشمرد و اظهار داشت: این افراد سرپرستی پنج هزار یتیم را به عهده دارند.

وی دیدار با استاندار، امام جمعه، تجلیل از 50 دانشجوی برتر و خانواده های موفق و خودکفا از جهله برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره)استان در هفته نیکوکاری اعلام کرد و ادامه داد: پخش برنامه زنده رادیویی ویژه جشن، مصاحبه حضوری و تلفنی با مسئولین وخیرین درسطح استان از برنامه های جانبی جشن نیکوکاری دراستان می باشد.



مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی یادآورشد: طی سال گذشته در بیش از212 پایگاه ثابت و سیار بالغ بر یک میلیارد و 652 میلیون ریال کمک نقدی وغیر نقدی جمع آوری شده است.