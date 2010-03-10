طرح استقبال ایمن از بهار توسط هلال احمر استان زنجان اجرا می شود

‌به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدحسین عزیزی ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح استقبال ایمن از بهار از 25 اسفندماه جاری تا 15 فرودین ماه سال آینده اجرا می شود و در اجرای این طرح 12 پایگاه ثابت و سیار امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان فعال خواهد بود.

وی ادامه داد: 35 نفر از پرسنل جمعیت هلال احمر، 115 امدادگر، شش نفر پزشک،10 دستگاه آمبولانس، شش دستگاه خودروی نجات، چهار دستگاه خودروی پشتیبانی و ارزیابی و هفت ست کامل نجات هیدرولیک در اجرای این طرح توسط جمعیت هلال احمر استان به کار گرفته خواهد شد.

عزیزی افزود: افزایش ایمنی درمحورهای مواصلاتی استان، ایجاد اطمینان خاطر و تامین امنیت فکری برای افراد جامعه به لحاظ سهولت دسترسی به خدمات امداد و نجات در صورت نیاز، مقابله با حوادث و سوانح جاده ای و تلاش در جهت بهره برداری از حداکثر ظرفیت و توان عملیاتی جمعیت هلال احمر به منظور ارائه خدمات امداد و نجات و تسکین درد آسیب دیدگان از جمله اهداف اجرای "ایمن در بهار" در استان زنجان است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: هماهنگی و همکاری باسازمانها و نهادهای مربوطه درجهت ارائه خدمات امداد و نجات به مصدومین و مسافران، تلاش درجهت تامین امکانات موردنیاز امداد و کمکهای اولیه درمحورهای پرتردد استان و معرفی هرچه بهتر و بیشتر خدمات بشر دوستانه و داوطلبانه جمعیت هلال احمر از دیگر اهداف اجرای طرح "‌ایمن در بهار"است.