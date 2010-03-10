دستگیری جاسوسان وابسته به منافقین در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود طالبی پیش از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اعلام خبر دستگیری تعدادی جاسوسان نزدیک به منافقین در قم تصریح کرد: این افراد از وابستگان به گروهگ منافقین و ضد انقلاب بوده‌اند و در حال حاضر دلایل کافی و مستند علیه آنها وجود داردکه نشان می‌دهد در گذشته اقداماتی علیه نظام و رهبری و نیز در جهت ایجاد اختلال در نظم و امنیت امنیت قم انجام داده‌اند.



کشف 6.5 تن مواد مخدر دراستان قم



وی در ادامه با اشاره به کشف 6.5 تن مواد مخدر در استان اظهار داشت: 1 تن از مواد مخدر کشف شده در مسیر راه‌های مواصلاتی استان بوده و مابقی در داخل شهر قم کشف شده است.



طالبی همچنین با بیان اینکه میزان کشف برخی از انواع مواد مخدر در قم افزایش نگران کننده‌ای داشته است، خاطرنشان کرد: کشف و استعمال مواد مخدرهایی چون کراک و شیشه در بین جوانان رو به افزایش است که این مساله ناشی از تغییر الگوی مصرف و گرایش جوانان از مواد سیاه چون تریاک به سوی مواد سفید و صنعتی چون کراک است.



رشد 5 برابری کشف کراک در قم



وی همچنین با اشاره به این که ما در ابتدای سال جاری تاکنون 5 برابر افزایش کشف کراک را داشته ایم افزود: صحبت‌های زیادی در بین معتادین وجود دارد که شیشه اعتیاد آور نیست که با توجه به برخوردهایی که ما با معتادین به شیشه داشته‌ایم خلاف واقع بوده این امر به اثبات رسیده است.



اعدام 10 قاچاقچی مواد مخدر در قم



سرپرست دادسرای انقلاب استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعدام 10 قاچاقچی مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون گفت: اجرای حکم اعدام این قاچاقچیان به علت مسائل امنیتی و حفاظتی در ملاء عام نبوده و حکم اعدام دو تن از قاچاقچیان به نام حمید –خ و زین العابدین - ق نیز صبح امروز در محوطه زندان اجرا شد.



وی اضافه کرد: حکم اعدام 30 تن از قاچاقچیان نیز صادر شده است که از سوی دادستانی تأئید شده که با این حال تعدادی از این افراد تقاضای عفو داشته‌اند که تقاضای آنها در حال بررسی است.



پلمپ 50 واحد مسکونی و تجاری در رابطه با مواد مخدر



طالبی همچنین با بیان اینکه طی سال جاری 35 واحد تجاری و 15واحد مسکونی در قم به علت پخش مواد مخدر پلمپ شده است، ادامه داد: یکی دیگر از طرحهای که برای مبارزه با خرده فروشان در سال جاری صورت گرفته است برخورد با واحدهای مسکونی و تجاری توزیع کننده مواد مخدر بوده است.