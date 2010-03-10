کندوان و هراز پرتصادف ترین محورهای مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نصرالله نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: بیشترین تلفات ناشی از تصادفات را رده های سنی 21تا 30 سال عنوان کرد که 25 تا 30 درصد تلفات را شامل می شوند و گفت: 80 درصد از این تعداد را مردها تشکیل می دهند.

وی افزود: 90 درصد از تلفات حوادث بی سواد و یا کم سواد هستند و 10 درصد باقیمانده شامل افراد تحصیلکرده و دانشگاهی است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران سوانح را مهم ترین علت مرگ و میر در کشور دانست و تصریح کرد: 80 درصد علت تصادفات عامل انسانی است.

وی جاده کندوان و هراز را با 11 درصد از کل تصادفات استان ، پرتصادف ترین محور عنوان کرد و افزود: محور ساری – نکا با یکهزار و 42 تصادف بیشترین نرخ تصادف در استان را داراست.



وی از راه اندازی مرکز مدیریت راه های استان خبر داد و گفت: حدود 600 میلیون تومان اعتبار از سوی سازمان راهداری برای برای نصب دوربین های نظارتی در 21 نقطه لحاظ شده است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران خاطرنشان ساخت: تابلوهای پیام نما و پیام متغیر از سوی اداره راه و ترابری در راه ها مستقر خواهد شد.



وی به راه اندازی مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش تصادفات جاده ای و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز حاشیه راه ها ، ساخت این مکان ها به اداره حمل و نقل واگذار شده است.



نصرالله.نژاد افزود: تاکنون هشت مرکز خدمات رفاهی به بهره برداری رسیده و 14 واحد نیز در حال ساخت است .



وی با بیان اینکه احداث پل های عابرپیاده در دستور کار قرار دارد اذعان داشت : در سال جاری قرارداد ساخت 40 دستگاه پل عابرپیاده با بخش خصوصی بسته شد که 15 دستگاه به بهره برداری رسیده و 11 دستگاه نیز در حال اجراست.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران در خصوص سهم تصادفات در محورهای استان گفت: سواری 64 درصد ، کامیون و تریلر 9 درصد ، وانت و کامیونت 17 درصد ، اتوبس و مینی بوس 1 درصد و موتورسیکلت پنج درصد است.



وی با بیان اینکه بالغ بر 25 درصد از تلفات حوادث مربوط به موتورسیکلت است تصریح کرد: موتوروسوارن به علت استفاده نکردن از کلاه ایمنی ، از ناحیه سر و گردن آسیب می بینند که منجر به فوت می شود.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران با اشاره به شماره پیام کوتاه 3000143 گفت : مسافران می توانند با اراسال پیام به این شماره تخلفات راننده ، شرکت حمل و نقل و سایر مشکلات را با ما در میان بگذارند و در اصرع وقت رسیدگی خواه دشد.

وی گفت: در محورهای پر تصادف و ساعت های اوج تصادف مانند عصر و صبح زود ، تاکیدبر فعالیت بیشتر گشت نامحسوس است.

وی با بیان اینکه مرکز معاینه فنی نوشهر در دست اقدام است اظهار داشت : با همکاری ناحیه انتظامی تسهیل و تسریع در صدور معاینه فنی خودرو صورت خواهد گرفت.

نصرالله نژاد تصریح کرد: برای ارتقا و افزایش خدمات رسانی از سوار و پیاده کردن مسافران در خارج از پایانه ها جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تنها 10 الی 20 درصد مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و حمل و نقل عمومی ایمن ترین و کم خطرترین وسایل برای مسافرت هستند خاطرنشان ساخت: برای حمل و نقل عمومی باید بهای بیشتری قایل شد و به صورت یک فرهنگ و حرکت ملی تلقی شود تا مشکلاتی که از سوی وسایل نقلیه شخصی گریبانگیر هستیم ، به وجود نیاید.