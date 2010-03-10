350 میلیارد تومان مشارکت مردمی برای کمیته امداد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سعید ستاری ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ خیران استان یزد اظهار داشت: این میزان کمکهای مردمی 35 درصد بیشتر از برنامه پیش ‌بینی شده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند کار به گونه ‌ای است که باید بتوانیم در برنامه پنج ساله پنجم بیش از 35 درصد منابع مورد نیاز خود را از طریق کمکهای مردمی جذب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای برنامه پنج ساله چهارم، این رقم حدود 10 درصد بوده است که خوشبختانه در پایان برنامه پنج ساله چهارم این رقم به 23.5 درصد رسیده است.

ستاری اظهار امیدواری کرد: در پایان افق چشم‌ انداز 20 ساله کمیته امداد در سال 1414 شاهد گسترش کمکهای مردمی تا سطح 75 درصد باشیم به نحوی که بخش اعظمی از منابع مالی کمیته امداد از طریق کمک‌های مردمی جذب شود.

استان یزد رتبه دوم مشارکتهای مردمی در سطح کشور را داراست

وی با بیان اینکه استان یزد در سطح کشور به لحاظ مشارکتهای مردمی صورت گرفته از نظر حجم درآمدی دومین استان کشور است، افزود: این امر نشانگر حضور ارزشمند مردم نیکوکار و معتقد استان یزد در ابعاد مختلف مشارکتی با این نهاد است.

وی از عموم مردم برای شرکت در فعالیتهای خدمات اجتماعی و حمایتی امداد دعوت کرد تا با ایجاد هسته‌ های مردمی در قالب امداد محله در سطح محلات، در امر رسیدگی به امور فقرا، رفع مشکلات مردم از طریق خود مردم اقدام شود.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) عمده برنامه محور عملکرد حوزه مشارکتهای مردمی را شبکه ‌سازی گروه ‌های مردمی و تعامل وسیع ‌تر با موسسات عام‌ المنفعه و دستگاه‌های اجرایی همسو و استفاده از فناوری‌های روز در مسیر برنامه‌های امداد بیان کرد.

بانک جامع خیران در استان یزد راه اندازی می شود

مدیرکل کمیته امداد استان یزد نیز در این همایش اصلی ‌ترین برنامه‌های این استان در بخش مشارکت‌های مردمی را تشکیل بانک جامعه خیران و شناسایی آنان، شناسایی و جذب نیروهای افتخاری و تقویت و تشکیل هسته‌های مردمی اعلام کرد و افزود: افزایش اعتماد عمومی و واگذاری امور امداد به مردم همچنین نگهداشت حامیان و مشترکان کمیته امداد از ضروریات کار است.

حمید نصیری از دیگر اهداف مهم این نهاد را توانمندسازی افراد زیرپوشش بیان کرد و اظهار داشت: امیدواریم تا سه سال آینده برای تمام مددجویانی که کار ندارند، شغل ایجاد شود.

در این همایش که با هدف تجلیل از حامیان طرح اکرام و خیران نیکوکار استان یزد برگزار شد، تعدادی از خیران نیکوکار، حامیان طرح اکرام و مدیران دستگاه‌های اجرایی که همکاری خوبی با کمیته امداد داشتند، تجلیل شدند.