هم استانیهای آذربایجان غربی در خارج از کشور باید شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ایرانیان خارج از کشور استان در سالن حوزه استاندار افزود: ایرانیان خارج از کشور از پتانسیل ها و ظرفیت های بالایی برخوردار هستند که ضروری است برای بهره گیری از این ظرفیت ها برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: بهره برداری از ظرفیت هم استانی های خارج از کشور، در اولویت برنامه های سال آینده استان است و باید با فعال شدن کمیته های این شورا، نسبت به جذب سرمایه ها و توانمندی ها و قابلیت های این افراد اقدام کنیم.

جلال زاده ادامه داد: این شورا علاوه بر اینکه به دنبال بهره گیری از ظرفیت های هم استانی های خارج از کشور است بلکه حل مشکلات فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و ازدواج این افراد نیز در دستور کار شورا قرار دارد.

این جلسه به منظور بررسی راه های شناسایی و جذب هم استانی های خارج نشین آذربایجان غربی با شرکت جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی استان در استانداری تشکیل شد.

