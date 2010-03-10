شش اثر به جشنواره استانی تئاتر بسیج راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرهنگ سید قاسم هاشمی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره استانی تئاتر بسیج استان مازندران در ساری اظهار داشت: این جشنواره با اجرای تئاتر روز واقعه در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران آغاز به کار کرد.

وی خاطرنشان کرد: گفت: شش نمایش از شش شهرستان به جشنواره استانی تئاتر بسیج راه یافته اند.

معاون فرهنگی سپاه کربلای مازندران افزود: حدود 30 نمایش پس از فراخوان جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که 20 متن در بازخوانی مورد قبول و در نهایت 6 اثر به جشنواره راه یافتند که در پایان یک اثر به جشنواره کشوری راه خواهد یافت.

هاشمی بیان کرد: محل اجرای نمایش ها به ترتیب ساری، محمودآباد، بهشهر، آمل و نوشهر خواهد بود.

جشنواره با نمایش روز واقعه به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی یاسر محمودی در این جشنواره اجرا شد.

این جشنواره به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران ادامه خواهد داشت .

