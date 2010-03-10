لیورپول با لیل دیدار می کند / یوونتوس میزبان فولهام

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ اروپا از روز پنج شنبه با 8 دیدار پیگیری می شود که لیورپول در یکی از این دیدارها میهمان لیل فرانسه است. یوونتوس هم در دل آلپی میزبان فولهام انگلستان است.
برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:
* آتلتیکومادرید اسپانیا - اسپورتینگ لیسبون پرتغال
* هامبورگ آلمان - اندرلشت بلژیک
* لیل فرانسه - لیورپول انگلستان
* رابین کازان روسیه - ولفسبورگ آلمان
* یوونتوس ایتالیا - فولهام انگلستان
* والنسیا اسپانیا - وردربرمن آلمان
* بنفیکا پرتغال - المپیک مارسی فرانسه
* پاناتینایکوس یونان - استاندارد لی یژ بلژیک
دور برگشت این رقابت ها هفته آینده برگزار می شود.
نظر شما