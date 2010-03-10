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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۱۰

وزیر دادگستری:

موج اسلام خواهی در جهان به برکت جمهوری اسلامی پرتوافکن شده است

موج اسلام خواهی در جهان به برکت جمهوری اسلامی پرتوافکن شده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر دادگستری گفت: موج اسلام خواهی با عنایت و توجه خدای متعال در جهان به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران پرتوافکن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر سیریک، ظهر چهارشنبه مرتضی بختیاری در بین مردم شهرستان سیریک بیان کرد: کمک و یاری به مردم و نیازمندان همیشه سرلوحه و مقدم بر تمام کارهای دولت نهم و دهم بوده است و یاری به محرومان از اصلی ترین وظایف نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: کمک و خدمات رسانی به مردم یکی از پایه های ارزشمند ایران اسلامی است که در جهت پیشبرد اهداف مقدس آن گام بر می دارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: تمام مسئولان و دست اندرکاران نظام الگوی خود را مالک اشتر قرار داده و در خدمت رسانی و انجام کارهای مردم درنگ نمی کنند.

بختیاری عنوان کرد: دولت دهم تمام سعی و تلاش خود را در راستای از بین بردن تبعیض به کار گرفته و با الگو قرار دادن حضرت علی(ع) عدالت واقعی را در جمعه برقرار می کند.

وی بیان کرد: جلوگیری و کوتاه کردن دست خرابکاران و مفسدین از وظایف مهم این دولت بوده و در راستای تحقیق این هدف تمام توان خود را به کار می گیرد.

بختیاری اضافه کرد: رسیدگی به امور محرومین از الطاف بزرگ نظام جمهوری اسلامی است و ثوابی ارزنده تر و با شکوه تر از این برای مسئولین وجود ندارد.

وی توضیح داد: مهمترین رکن سفر به بندر سیریک رویکرد فرهنگی است که امیدواریم در این زمینه بتوانیم در این شهرستان برنامه ها و طرح های دقیقی را پایه ریزی کنیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: هم زیستی اهل سنت و شیعه در این شهرستان از نکات مثبت و بارز مردم غیور این خطه است که باعث عزت و آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

کد مطلب 1049506

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