موج اسلام خواهی در جهان به برکت جمهوری اسلامی پرتوافکن شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندر سیریک، ظهر چهارشنبه مرتضی بختیاری در بین مردم شهرستان سیریک بیان کرد: کمک و یاری به مردم و نیازمندان همیشه سرلوحه و مقدم بر تمام کارهای دولت نهم و دهم بوده است و یاری به محرومان از اصلی ترین وظایف نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: کمک و خدمات رسانی به مردم یکی از پایه های ارزشمند ایران اسلامی است که در جهت پیشبرد اهداف مقدس آن گام بر می دارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: تمام مسئولان و دست اندرکاران نظام الگوی خود را مالک اشتر قرار داده و در خدمت رسانی و انجام کارهای مردم درنگ نمی کنند.

بختیاری عنوان کرد: دولت دهم تمام سعی و تلاش خود را در راستای از بین بردن تبعیض به کار گرفته و با الگو قرار دادن حضرت علی(ع) عدالت واقعی را در جمعه برقرار می کند.

وی بیان کرد: جلوگیری و کوتاه کردن دست خرابکاران و مفسدین از وظایف مهم این دولت بوده و در راستای تحقیق این هدف تمام توان خود را به کار می گیرد.

بختیاری اضافه کرد: رسیدگی به امور محرومین از الطاف بزرگ نظام جمهوری اسلامی است و ثوابی ارزنده تر و با شکوه تر از این برای مسئولین وجود ندارد.

وی توضیح داد: مهمترین رکن سفر به بندر سیریک رویکرد فرهنگی است که امیدواریم در این زمینه بتوانیم در این شهرستان برنامه ها و طرح های دقیقی را پایه ریزی کنیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: هم زیستی اهل سنت و شیعه در این شهرستان از نکات مثبت و بارز مردم غیور این خطه است که باعث عزت و آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.