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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

حسینی:

بصیرت بالای مردم مانع اجرای توطئه دشمنان شد

بصیرت بالای مردم مانع اجرای توطئه دشمنان شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، بصیرت بالای مردم فهیم کشور و قاطعیت مقام معظم رهبری را مانع بزرگی برای عملیاتی شدن توطئه دشمنان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس سید محمد حسینی در دیدار عمومی مردم شهرستان بشاگرد گفت: دولت تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم به خصوص در مناطق محروم بکار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از روزی که دولت رای خود را از مجلس گرفته هیچ وقفه ای در ارائه خدمات انجام نشده است، افزود: دشمنان اسلام می خواستند با ترفندهای متفاوت در انتخابات یک درگیری ایجاد کرده تا دولت نتواند کار خود را به نحو احسن انجام دهد و این موضوع نارضایتی هایی را در پی داشت.

وی تصریح کرد: دشمنان فکر می کردند با تبلیغات و تظاهرات می توانند مانع از خدمات رسانی دولت به مردم شدند ولی قاطعیت مقام معظم رهبری و بصیرت بالای مردم با حضور با شکوه شان در نهم دی ماه و 22 بهمن ماه سبب از بین رفتن توطئه های دشمنان شدند.

کد مطلب 1049508

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