بصیرت بالای مردم مانع اجرای توطئه دشمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس سید محمد حسینی در دیدار عمومی مردم شهرستان بشاگرد گفت: دولت تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم به خصوص در مناطق محروم بکار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از روزی که دولت رای خود را از مجلس گرفته هیچ وقفه ای در ارائه خدمات انجام نشده است، افزود: دشمنان اسلام می خواستند با ترفندهای متفاوت در انتخابات یک درگیری ایجاد کرده تا دولت نتواند کار خود را به نحو احسن انجام دهد و این موضوع نارضایتی هایی را در پی داشت.

وی تصریح کرد: دشمنان فکر می کردند با تبلیغات و تظاهرات می توانند مانع از خدمات رسانی دولت به مردم شدند ولی قاطعیت مقام معظم رهبری و بصیرت بالای مردم با حضور با شکوه شان در نهم دی ماه و 22 بهمن ماه سبب از بین رفتن توطئه های دشمنان شدند.