میانگین سن استعمال دخانیات در یزد از 20 سالگی آغاز می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدجلیل میرمحمدی ظهر چهارشنبه در سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر اظهار داشت: استعمال دخانیات یکی از رفتارهای پرخطر به شمار می‌ رود که سالانه در کشور تعداد زیادی قربانی می گیرد.

رئیس سومین سمینار رفتارهای پرخطر در استان یزد افزود: هم ‌اکنون 18.8 درصد از مردان 15 تا 64 سالانه استان یزد سیگاری هستند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: در این استان همچنین سالانه 40 تا 45 نفر به علت سوء مصرف موادمخدر فوت می‌ کنند.

80 درصد مبتلایان به ایدز در استان یزد به موادمخدر اعتیاد دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: 80 درصد از مبتلایان به ایدز در استان یزد را افراد معتاد به موادمخدر تشکیل می‌ دهند.

میرمحمدی اظهار داشت: هم ‌اکنون بین 90 تا صد نفر در استان یزد مبتلا به بیماری ایدز هستند که بیشترین عامل ابتلای این افراد به ایدز استفاده از سرنگهای مشترک آلوده بوده است.

وی با بیان اینکه ایدزی ‌های استان یزد را هم افراد بومی و هم افراد غیربومی تشکیل می‌ دهند، بیان داشت: 46 نفر از افراد مبتلا به ایدز در این استان در اوج جوانی یعنی در سنین بین 25 تا 34 سال به سر می‌برند.

میرمحمدی اعتیاد و بی‌ بند و باریهای جنسی را از جمله رفتارهای پرخطری اعلام کرد که در بیشتر موارد منجر به بیماریهای لاعلاجی نظیر ایدز می ‌شوند.

خروجی همایش ها باید به تغییر رفتارهای جامعه منجر شود

وی با تاکید بر اینکه مطالب ارائه شده در این همایش باید به تغییر رفتارها و کاهش رفتارهای پرخطر در جامعه بیانجامد، خاطرنشان کرد: بیماری ایدز از بیماری‌هایی است که بروز آن حاصل تغییر رفتارهای اجتماعی به سمت رفتارهای پرخطر است.

میرمحمدی یادآور شد: آموزش از نیازمندی‌های اساسی در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر است و این امر باید منجر به تغییر رفتارهای پرخطر در اجتماع شود.

رئیس سومین کنگره رفتارهای پرخطر همچنین بیان داشت: ایجاد ناهنجاری در قوانین راهنمایی و رانندگی و قانون‌شکنی نیز از جمله رفتارهای پرخطر محسوب می‌شود زیرا حاصل این اقدامات بروز تصادف و تلفات جانی است.

میرمحمدی عنوان کرد: در سال جاری تنها طی 9 ماه 811 تصادف جرحی در استان یزد اتفاق افتاده است که این میزان نسبت به سال گذشته رشد صد درصدی داشته است.

سالانه حدود 500 نفر به علت حوادث ترافیکی در یزد فوت می کنند

وی ادامه داد: در استان یزد سالانه به طور متوسط بین 450 تا 500 نفر به علت حوادث ترافیکی فوت می ‌کنند که این آمار، ارائه آموزش‌های مرتبط را ضروری‌ تر می‌کند.

دبیر سومین کنگره رفتارهای پرخطر نیز در این همایش اظهار داشت: این همایش با هدف معرفی رفتارهای پرخطر و راه‌کارهای پیشگیری از آن همچنین ارائه آموزش‌های موثر در مقابله با این‌گونه رفتارها برگزار شده است.

دکتر مجتبی یاسینی افزود: کارگاه‌های آموزشی برای عموم شهروندان استان یزد همزمان با برگزاری همایش در سه روز از 18 تا 20 اسفند در بیمارستان شهید صدوقی برپاست و از آنجا که مجالی برای بعضی موارد در سمینارهای علمی نیست، بیستم اسفند همایشی مردمی در پارک کوهستان با حضور مسئولان مرکز مواد مخدر استان و معتادان برگزار خواهد شد.

وی از استرس، کمبود وقت و ضرورت برنامه‌ریزی برای زندگی از عوامل ایجاد کننده تنش برای بشر امروز دانست و مشکلات سرسام آور ناشی از عدم تحرک و نوع تغذیه امروزی به عنوان رفتارهای پرخطر یاد کرد.

این همایش سه روزه در بیمارستان شهید صدوقی یزد برپاست و در کنار آن نمایشگاهی از تحقیقات و دستاوردهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در امور مرتبط با رفتارهای پرخطر به نمایش درآمده است.

در این همایش 40 مقاله به صورت سخنرانی و 280 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.