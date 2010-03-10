به گزارش مهر از امپایر آنلاین فیلم " گفتار درمانی" به کارگردانی دیوید کراننبرگ ، زندگی زیگموند فروید پدر علم روانشناسی مدرن را دستمایه کار قرار داده است.



قرار بود کریستف والتس در این فیلم نقش فروید را بر عهده گیرد.اما این بازیگر اتریشی که دو روز پیش جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در فیلم " لعنتی های بی آبرو" ربود،تصمیم خود را تغییر داد و به زودی در فیلم "آب برای فیل‌ها" نقش‌آفرینی می کند.



کراننبرگ نیز ویگو مورتنسن را که پیش تر دو بار در فیلم های "تاریخ خشونت" و "قول های شرقی" او به ایفای نقش پرداخته بود را جایگزین والتس کرد.



"گفتار درمانی" اقتباسی است از نمایشنامه ای به همین نام نوشته کریستوفر همپتون و در نسخه سینمایی آن مایکل فاسبندر نیز نقش کارل گوستاو یونگ را بازی می کند.ضمن آنکه کایرا نایتلی در این فیلم به ایفای نقش می پردازد.



به گفته کراننبرگ فیلمبرداری "گفتار درمانی" ماه مه آینده ( اردیبهشت 89) آغاز می شود و برنامه ریزی ها برای اکران فیلم برای سال 2011 صورت گرفته است.