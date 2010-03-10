آمریکا اسناد شکنجه زندانیان را مخفی می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "بارونس منیگهام بولر" که در مجلس اعیان سخن می گفت، اظهار داشت : درباره "خالد شیخ محمد" از عوامل حملات 11 سپتامبر، آمریکا دست کم 183 بار وی را به روش غرق مصنوعی تحت شکنجه قرار داده است.

به گفته رئیس سابق ام.آی.پنج، این آمار در اسنادی که سال گذشته توسط آمریکا در اختیار انگلیس قرار گرفته موجود است.

وی همچنین ادعا کرد که انگلیس بارها به رفتار آمریکا با زندانیان و شکنجه آنها اعتراض کرده است.

بولر در حالی از مخفی کاری آمریکا در شکنجه زندانیان سخن می گوید که خود بریتانیا درباره یک زندانی به نام "بینیام محمد" متهم به مخفی کاری است.

بینیام محمد یک شهروند انگلیسی است که چندی پیش پس از سپری کردن پنج سال حبس در زندان گوانتانامو به لندن بازگشت.

محمد که اصلیتی اتیوپیایی دارد در سال 2002 در پاکستان به اتهام ارتباط با بمبهای کثیف بازداشت شده بود. وی اعلام کرده زمانی که در یکی از زندانهای مخفی سیا در مغرب بوده زندانبانان آن اقدام به قطع برخی از اندامهای وی کرده بودند.

نکته جالب در این باره آنکه، نادرستی تمام اتهامات وارده بر محمد سال گذشته به اثبات رسید.

جزئیات مربوط به قطع اعضای بدن محمد، پس از آنکه میلی باند با مقامات آمریکایی توافق کرد که انتشار این مطالب سبب خدشه به امنیت ملی انگلیس و آمریکا می شود، از پرونده محمد حذف شد.