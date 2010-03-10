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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۲

بررسی مجدد یک جز قانون لایحه بودجه درباره بخش کشاورزی

بررسی مجدد یک جز قانون لایحه بودجه درباره بخش کشاورزی

نمایندگان مجلس در آغاز جلسه نوبت دوم عصر امروز چهارشنبه بند الف الحاقی 2 قانون بودجه سال 89 مربوط به بخش کشاورزی را تغییر دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا بند الف الحاقی 2 را امروز بررسی و جمله "حداقل به مدت پنج سال از سوی کشاورزان سبوق به کشت بوده " را از آن حذف کردند.

در این بند مقرر شد که زمین های ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد 31 و 32 لایحه قانون احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار شده یا می شود در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل با اقساط حداکثری بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب خزانه داری کل واریز نماید.

کد مطلب 1049519

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