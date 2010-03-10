بررسی مجدد یک جز قانون لایحه بودجه درباره بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا بند الف الحاقی 2 را امروز بررسی و جمله "حداقل به مدت پنج سال از سوی کشاورزان سبوق به کشت بوده " را از آن حذف کردند.

در این بند مقرر شد که زمین های ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد 31 و 32 لایحه قانون احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار شده یا می شود در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل با اقساط حداکثری بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب خزانه داری کل واریز نماید.