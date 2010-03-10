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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

در پاسخ به مهر مطرح شد؛

مسائل شهری در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دیده نشده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: شهردار اصفهان گفت: پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، شهرداران کلانشهرها جلسات زیادی را در خصوص چگونگی اجرای این طرح داشته ‌اند اما به هیچ وجه مسائل شهری و حمل و نقل در طرح هدفمندسازی یارانه ها دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید مرتضی سقائیان نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: از کل بودجه شهرداری اصفهان که مبلغ آن 400 میلیارد تومان است نزدیک به 130 میلیارد تومان به شهرداری اصفهان با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: این مبلغ در مباحث مختلف از حمل و جمع‌آوری زباله تا حمل و نقل عمومی را شامل می‌شود.

سقائیان نژاد با اشاره به اینکه قرار بود در موضوع حمل و نقل عمومی شهرداری اصفهان نزدیک به 70 درصد از شاخصه را به خود در عرصه‌های مترو، اتوبوسرانی و تاکسی‌رانی اختصاص دهد، گفت: در حال حاضر تاکسیرانی 26 درصد و اتوبوس‌رانی 23 درصد از رقم فوق را محقق نموده‌اند.

وی همچنین یادآور شد: در سال آینده تراموای اصفهان نیز از زیر پل امام خمینی (ره) احداث می‌شود.

شهردار اصفهان همچنین در ادامه اظهار داشت: تاکنون شهرداری در خصوص زیرساخت‌های حمل و نقل اقدامات موثری را به انجام رسانده چنانچه در شرکت اتوبوسرانی اصفهان نزدیک به هزار و 300 دستگاه اتوبوس با عمر کمتر از سه سال در اختیار شهرداری هستند.

وی با اشاره به اینکه باید یارانه‌ها در این عرصه تقویت شود، اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس قانون شهرداری نزدیک به یک سوم از هزینه حمل و نقل عمومی را فراهم می‌کند و دو سوم دیگر آن نیز بر عهده مردم و دولت است که باید محقق شود.

در تضارب افکار، شهر رشد می‌کند

شهردار اصفهان با اشاره به اختلافات پیش آمده گفت: اختلافات پیش آمده یک حسن تلقی می‌شود چون در نهایت رشد در شهر را ایجاد می‌کند و همه نباید همواره تابع باشند و از تضارب افکار است که شهر رشد می‌کند.

سید مرتضی سقائیان‌نژاد در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی تعامل شهرداری اصفهان با دستگاه‌های دولتی بخصوص استانداری و سازمان میراث فرهنگی و برنامه های پیش بینی شده برای حراست از میراث فرهنگی، اظهار داشت: باید همواره همه حول چند محور حرکت کنند و در برهه اول باید توجه داشت که استاندار امروز نماینده عالی مقام دولت است که تکریم آن مهم بشمار می‌رود علاوه بر آن شورا هم در محوریت یک شهر است و باید تعامل همواره بر محوریت قانون و عزت باشد تا در نهایت به اختلافات دامن نزنیم.

وی ادامه داد: در خصوص مسائل جهان‌نما نیز سکوت کردم تا در نهایت به این اختلافات دامن نزنم.

سقائیان نژاد همچنین در خصوص جهان‌نما اظهار داشت: در صورتی که اکنون قرار بود به عنوان شهردار اصفهان چنین بنایی را بسازم تامل می‌کردم چرا که اجرای چنین طرحی از بودجه مردم است.

کد مطلب 1049520

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