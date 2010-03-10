طرح مطالعه استراتژی توسعه دامپروری مناطق مختلف کشور در کرج بررسی شد

عباس ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بر اساس این طرح موسسه با همکاری و مشارکت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، نیازها، الزامات و شاخص های توسعه دامپروری در مناطق اقلیمی و استانهای مختلف کشور را مطالعه و تدوین خواهد کرد.

وی اظهار داشت: دو برنامه راهبردی افزایش تولید شیر و گوشت قرمز تا افق 1404 برآورد نیاز تولید و مصرف کشور تدوین شده است.

ولایتی ادامه داد: میزان توسعه جمعیت دامی برای تولید شیر و گوشت، طرح مورد نیاز برای رسیدن به این افق 1404 بر اساس نیاز جامعه است.

به گفته وی، طرحهای تحقیقاتی برای این برنامه راهبردی تدوین شده است و از سا ل آینده اجرایی می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: اجرا و تکمیل چند طرح تفاهم شده و مورد نیاز کشور نظیر بهره برداری از علوفه کشت آخر مزارع نیشکر خوزستان و همچنین غنی سازی بقایای پسته در کشور و عمل آوری آنها برای خوراک دام و فناوری تبدیل ضایعات و بقایای پسته به خوراک دام از جمله برنامه های این موسسه است.

وی یادآور شد: در استان خوزستان 70 هزار هکتار زمین زیر کشت نیشکر بوده و کشت آخر این محصول که 14 هزار هکتار است کمترین مقدار نیشکر را داشته که غیر قابل استفاده برای تولید شکر بوده و اغلب توسط کشاورزان شخم زده یا سوزانده می شود.

ولایتی ادامه داد: محققان تغذیه دام کشور با انجام تحقیقات اولیه مشخص نمودند که ارزش غذایی آن در حدی است که می توان سیلوی آن را جایگزین سیلوی ذرت علوفه ای در جیره دام نمود به طوری که در عملکرد تولید شیر آن هیچگونه کاستی ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: با بکارگیری این فناوری از این سطح 14 هزار هکتاری بالغ بر200 هزار تن علوفه خشک بدست می آید که معادل 300 هزار تن سیلوی ذرت علوفه ای بوده که ارزش ریالی آن برابر 120 میلیارد ریال است.

وی افزود: از مجموع 325 هزار هکتار سطح زیرکشت درختان بارور پسته در کشور ، معادل 70 درصد آن (227 هزار هکتار) در استان کرمان بوده که بالغ بر 273 هزار تن پسته خشک تولید می نماید.

ولایتی با اشاره به میزان ضایعات و بقایای حاصل از پوست گیری پسته گفت: میزان ضایعات و بقایای حاصل از پوست گیری پسته رقمی بالغ بر 430 هزار تن در استان کرمان تولید و انباشته می شود.

وی اظهار داشت: کاربرد بقایای سیلو شده پسته به میزان 60درصد در جیره غذایی گاوهای شیری یا پرواری منجر به صرفه جویی 258 هزار تن ذرت علوفه ای سیلو شده خواهد شد که ارزش افزوده آن بالغ بر به 103 میلیارد ریال خواهد بود.