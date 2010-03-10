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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۵

مجلس تصویب کرد :

جلوگیری از افزایش غیر متعارف قیمت محصولات کشاورزی

جلوگیری از افزایش غیر متعارف قیمت محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس طی مصوبه ای قید "میزان سی درصد یا بیشتر" را از ماده 6 بند الحاقی 3 لایحه بودجه 89 حذف کردند و عبارت "غیر متعارف" را جایگزین آن نمودند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این بند الحاقی که در جلسه بعد از ظهر رو ز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ، آمده است: به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان در صورتی که هر گونه افزایش تعرفه منجر به افزایش قیمت ها به میزان سی درصد یا بیشر شود، بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی با توافق هم جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه ها اقدام می نمایند.

بر این اساس نمایندگان مجلس قید "به میزان سی درصد یا بیشتر" را از این بند الحاقی حذف کردند و به جای آن عبارت "بصورت غیر متعارف" را به آن افزودند.

کد مطلب 1049525

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