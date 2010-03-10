طرح جامع دو پارک جنگلی مازندران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در استانداری افزود: تصویب طرح جامع نقاط گردشگری استان از برنامه های این نهاد است.

وی همچنین از نبود مشاوران قوی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه تاکنون مشاورران خاضر در امر توسعه گردشگری نتوانسته اند نظر این سازمان را تامین کنند.

عباس نژاد همچنین از تخریب ساختمان های ساحلی شهرستان بابلسر از طریق شهرداری این شهر گردشگر پذیر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تاسیسات ساحلی بابلسر از مهم ترین نقاط ساحلی استان است تصریح کرد: شهرداری بابلسر تمامی ساختمان های ساحلی را فاقد شرایط فنی دانسته و اقدام به تخریب این ساختمان ها کرده است.

این مسئول گردشگری افزود: هم اکنون 115 پلاژ در بابلسر وجود دارد که 13 تا 14 هزار تخت برای مسافرین عرضه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت ستاد تسهیلات سفر و برای استفاده از ظرفیت ها باید پروانه بهره برداری موقت به این ساختمان ها داده شود تا مانع تخریب بیشتر شود.