امنیت و پیشرفت ایران و افغانستان به هم وابسته است

به گزارش خبرنگارمهر، روسای جمهور ایران و افغانستان امروز چهارشنبه در کابل پس از پایان مذاکره مشترک در نشست خبری شرکت کردند .
دکتر محمود احمدی نژاد در این نشست، ایران و افغانستان را دارای سابقه تاریخی و تمدنی مشترک خواند و اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دوستان ، دشمنان و سرنوشت مشترک دارند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ایران و افغانستان دو ملت برادر و دوست اند که به طور تاریخی همسایه هستند و در غم ها و شادی های هم شریک اند، افزود: این دو کشور در منطقهای حیاتی و اثرگذار قرار دارند و این منطقه همیشه مورد طمع دشمنان بشریت بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل این تاثیرگذاری دو کشور، دشمنان ما همواره در صدد ناامن نگه داشتن منطقه بوده اند.
احمدی نژاد مردم افغانستان را باهوش، پرکار و جدی دانست و ادامه داد: کسانی که نگاه استعماری و سلطه گری به منطقه و افغانستان دارند، باعث رنج مردم افغانستان شدهاند و تلاش کرده اند تا به انحای مختلف از پیشرفت و آبادانی کشورهای منطقه بویژه افغانستان جلوگیری کنند.
رئیس جمهور گفت: دشمنان و سلطه گران با کشورها و ملت های منطقه مخالف هستند و حاضرند برای اهداف غیرانسانی خود صدها میلیارد دلار هزینه کنند، اما بدون تردید که همه آنها در برابر ملت های منطقه شکست خواهند خورد .
وی در پایان مجددا پیروزی حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رابه ملت ودولت افغانستان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد؛ افغانستان جایگاه واقعی خودش را در منطقه و جهان به دست آورد.
وی با اشاره به حضور افغانی ها در ایران و کمک های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های آموزش، راه و برق رسانی، تصریح کرد: روابط ایران و افغانستان در حال تحکیم و تعمیق است.
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