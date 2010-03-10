امنیت و پیشرفت ایران و افغانستان به هم وابسته است

به گزارش خبرنگارمهر، روسای جمهور ایران و افغانستان امروز چهارشنبه در کابل پس از پایان مذاکره مشترک در نشست خبری شرکت کردند .

دکتر محمود احمدی نژاد در این نشست، ایران و افغانستان را دارای سابقه تاریخی و تمدنی مشترک خواند و اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دوستان ، دشمنان و سرنوشت مشترک دارند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایران و افغانستان دو ملت برادر و دوست اند که به طور تاریخی همسایه هستند و در غم ها و شادی های هم شریک اند، افزود: این دو کشور در منطقه‌ای حیاتی و اثرگذار قرار دارند و این منطقه همیشه مورد طمع دشمنان بشریت بوده است.

وی ادامه داد: به دلیل این تاثیرگذاری دو کشور، دشمنان ما همواره در صدد ناامن نگه داشتن منطقه بوده اند.

احمدی نژاد مردم افغانستان را باهوش، پرکار و جدی دانست و ادامه داد: کسانی که نگاه استعماری و سلطه گری به منطقه و افغانستان دارند، باعث رنج مردم افغانستان شده‌اند و تلاش کرده اند تا به انحای مختلف از پیشرفت و آبادانی کشورهای منطقه بویژه افغانستان جلوگیری کنند.

رئیس جمهور گفت: دشمنان و سلطه گران با کشورها و ملت های منطقه مخالف هستند و حاضرند برای اهداف غیرانسانی خود صدها میلیارد دلار هزینه کنند، اما بدون تردید که همه آنها در برابر ملت های منطقه شکست خواهند خورد .

وی گفت: ملت و دولت افغانستان اقتدار خود را بازیافته و شرمساری برای کسانی می ماند که با لشکر کشی از توسعه و پیشرفت و امنیت افغانستان جلوگیری کرده اند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: اطمینان داریم و تاریخ هم ثابت کرده است که مردم افغانستان به همه مشکلات غلبه می کند و شایستگی آن را دارد که خود را در منطقه مطرح کند.

احمدی نژاد با اشاره به موضوع دستگیری عبدالمالک ریگی اظهار داشت: دنیا مشاهده کرد که چگونه دشمنان ، تروریست جنایتکاری را که بیش از 450 نفر را کشته و مجروح نمود با حمایت و پشتیبانی های مالی و اطلاعاتی به عنوان قهرمان معرفی می کرد.

رئیس جمهور مردم افغانستان را شجاع، باغیرت و صبور دانست که از اصالت افغانستان دفاع خواهند کرد.



وی در پایان مجددا پیروزی حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رابه ملت ودولت افغانستان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد؛ افغانستان جایگاه واقعی خودش را در منطقه و جهان به دست آورد.

حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز در این نشست خبری ضمن تشکر از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت افغانستان، گفت: ملت بزرگ ایران همواره پشتیبان ملت و دولت افغانستان بوده است.



وی با اشاره به حضور افغانی ها در ایران و کمک های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های آموزش، راه و برق رسانی، تصریح کرد: روابط ایران و افغانستان در حال تحکیم و تعمیق است.

کرزای با بیان اینکه افغانستان همواره خواهان دوستی و گسترش روابط با ایران است، گفت: ملت و دولت افغانستان اجازه نخواهند داد که از خاک کشورشان برای تعرض به دیگر کشورهای منطقه استفاده شود.

پیش از این رئیسان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در راس هیئت‌های بلندپایه درباره امنیت افغانستان و گسترش همکاری های دوجانبه مذاکره و گفت و گو کرده و مهمترین مسائل منطقه را مورد بررسی قرار دادند.