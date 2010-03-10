استاندار کرمانشاه دستور تکمیل چند پروژه نیمه تمام شهرستان کنگاور را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان کنگاور در بازدید از پروژه های ببیمارستان شهید چمران و سالن ورزشی چند منظوره شهر کنگاور دستور داد که طرح های مذکور تا پایان خرداد ماه 1389 تکمیل و آماده بهره برداری شود.

وی همچنین در جریان بازدید از طرح توسعه سراب فش به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان دستور داد تا هرچه سریعتر طرح مذکور را به اتمام رسانده و در جهت توسعه گردشگری شهرستان و استفاده از پتانسیل های بسیار بالای طبیعی و تاریخی آن تلاش کنند.

تاکنون به این پروژه 151 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده و مطالعات اولیه آن انجام شده است.

بازدید از روند احداث بیمارستان 41 تخت خوابی شهید چمران کنگاور از دیگر برنامه های استاندار بود.

این بیمارستان تاکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتبار اولیه آن یک میلیارد و 850 میلیون تومان بوده و پیش بینی می شود این رقم تا دو میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش یابد.

در این بازدید استاندار دستورات و توصیه های لازم جهت تسریع در ساخت و اتمام طرح را صادر کرد که در این راستا مقرر شد سازمان مسکن و شهرسازی استان تا آخر خرداد ماه 1389 نسبت به تکمیل پروژه اقدام و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز تا پایان تیرماه آن را تجهیز نماید.

در ادامه استاندار از سالن چند منظوره در حال ساخت شهرکنگاور که دارای 70درصد پیشرفت فیزیکی است بازدید کرد.

این پروژه 400 میلیون تومان اعتبار به خوداختصاص داده است وهم اکنون در حال ساخت می باشد.

در جریان بازدید از این پروژه نیز مقرر شد تا پایان خرداد ماه سال آینده اداره کل تربیت بدنی استان طرح مذکور را تکمیل و تحویل نماید.

از دیگر برنامه های استاندار بازدید سرزده و خارج از برنامه وی از دبستان شهید محمد علی رجایی کنگاور بود که با استقبال کارکنان و دانش آموزان همراه شد.

مدیران روحیه جهادی رزمندگان را سرلوحه عمل خود قرار دهند

استاندار کرمانشاه در بدو ورود به شهرستان کنگاور ضمن ادای احترام به یادبود شهدای این شهر، در منزل چند ایثارگر دوران دفاع مقدس حاضر شد.

سید دادوش هاشمی در این دیدارها گفت: مدیران روحیه جهادی رزمندگان را سرلوحه عمل خود قراردهند.

وی اظهار داشت: امروز سرافرازی و موفقیتهای پی درپی کشور مدیون خون شهدا است و بر ما واجب است که حرمت و کرامت خانواده معظم شهدا و ایثارگران را پاس بداریم و آسایش امروز از پرتو فداکاری شهدا و رزمندگان حاصل شده است.

هاشمی در ادامه رفتار و منش و عمل شهدا را الگویی بسیار کامل و ارزشمند برای مردم و مدیران دانست و گفت: مدیران و مسئولین کشور باید با همان روحیه جهادی شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس که شبانه روزی در تلاش برای حفظ اقتدار و کیان نظام اسلامی بودمند، تلاش کنند.