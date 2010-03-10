مدیریت بحران مهمترین راه برای مقابله با بلایای طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیف اللهی ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان فراخوان ملی فرهنگ سازی مقابله با بلایای طبیعی اظهار داشت: استان کرمان یکی از استانهای حادثه خیز کشور محسوب می شود و برای کاهش تلفات ناشی از انواع بلایای طبیعی در استان لزوم فرهنگ سازی مدیریت بحران در زمان بروز و بعد از وقوع بلایای طبیعی در جامعه ضروری است.

وی افزود: در این راستا باید با برگزاری کارگاهها مختلف و آموزش جامعه مردم را در مقابل این سوانح توانمند کرد و سطح آگاههای جامعه را افزایش داد.

شهردار کرمان عنوان کرد: یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان نیز ارتقاء سطح آگاهی های مردم است.

سیف اللهی عنوان کرد: در صورتیکه مردم بدانند در زمان بروز حادثه و یا بعد از آن چگونه رفتار کنند و از قبل از بروز سوانح بدانند رفتار صحیح در زمان بروز حوادث چیست درصد خسارات کاهش خواهد یافت و امداد رسانی نیز تسریع می شود.

شهردار کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن کرمان خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای شهرداری که با جدیت دنبال می شود ساخت و سازهای مستحکم و مقاوم می باشد که در این راستا شهرداری با جدیت از ساخت و سازهای غیر مقاوم جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: در راستای فرهنگ سازی مدیریت بحران و آموزش جامعه فراخوان ملی مدیریت بحران اجرا شد که یکی از مهمترین اهداف ان آموزش به قشر کودک و نوجوان می باشد.

رئیس مرکز مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان نیز در ادامه گفت: در اولین فراخوان مقابله با بلایای طبیعی در کرمان 250 اثر شامل 195 نقاشی، 32 داستان کوتاه و 18 شعر و پنج پویانمایی ارسال شد که از این آثار 20 نقاشی، 10 داستان کوتاه، یک پویانمایی و 3 شعر انتخاب شدند.

محمد علوی افزود: هدف از برگزاری این فراخوان فرهنگ سازی در نسلهای جدید در راستای سرمایه گذاری برای نسل آینده دانست.