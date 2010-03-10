تیم فوتبال دختران ایران بامداد فردا عازم سریلانکا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف توسعه فوتبال درسطح تیم های پایه بانوان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در سطح قاره اجرا می شود و تیم فوتبال دختران کمتر از 13 سال کشورمان که هدایت آن را مریم آزمون برعهده دارد نیز در این مسایقات شرکت خواهد داشت.

این جشنواره با حضورتیم های ایران ، بوتان ، اردن ، فرفیزستان ، قطر ، سریلانکا و ازبکستان طی روزهای 20 لغایت 26 اسفند ماه در شهر کلمبو سریلانکا برگزار خواهد شد.

بنابراعلام فریده شجاعی رئیس کمیته فوتبال بانوان همزمان با برگزاری این فستیوال دو دوره کلاس مربیگری و داوری نیز از سوی AFC در سریلانکا برگزار خواهد شد و دو مربی و دو داور برگزیده کشورمان در این دوره شرکت خواهند کرد.