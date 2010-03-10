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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

26 پایگاه هلال احمر در جاده های کرمان راه اندازی می شود

26 پایگاه هلال احمر در جاده های کرمان راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل هلال احمر کرمان با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز از راه اندازی 26 پایگاه هلال احمر در جاده های کرمان خبر داد.

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به آمادگی هلال احمر کرمان در راستای خدمات رسانی به مسافران نورزی گفت: 11 درصد جاده های کشور در استان کرمان وجود دارد که در ایام نوروز شاهد حجم زیاد مسافر برای سفر به استان کرمان و استانهای مجاور است.

وی گفت: در راستای خدمات رسانی به مردم 26 پایگاه هلال احمر در جاده های کرمان احداث شده است.
 
محمودی عنوان کرد: از این تعداد پایگاه 11 پایگاه به صورت سیار می باشند و در جاده های مختلف استان کرمان حضور خواهند یافت.
 
وی افزود: در این پایگاه ها ضمن برخی خدمات رفاهی به مسافران بحث امداد و نجات به حادثه دیدگان نیز در دستور کار اصلی قرار دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: این پستها در محورهای مختلف استان از جمله محورهای پرترددی مانند کرمان به بردسیر، شهداد، کهنوج، جیرفت، نهبندان، انار و سایر محورهای گردشگری استان خدمات رسانی می کنند.
کد مطلب 1049544

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