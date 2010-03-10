به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اظهارات رسول کربکندی پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر راه آهن در هفته بیست و هشتم لیگ برتر و مطرح کردن این موضوع که" برخی‌ تیم ها داوران را رها کرده اند و روی کمک‌داوران برنامه‌ریزی می کنند" ، باشگاه راه آهن با صدرو بیانیه ای پاسخ وی را داد.

در این بیانیه آمده است:«همانطور که کارشناسان داوری در برنامه های مختلف تلویزیونی اعلام کرده اند و نظرشان برای باشگاه راه آهن قابل پذیرش است، یک پنالتی صبا در این دیدار نادیده گرفته شد اما بازهم براساس همین نظرات مهاجم تیم صبا(محسن بیاتی نیا) باید در دقیقه 36 اخراج می شد و با توجه به اخراج مهدی واعظی در دقیقه 56 عملا صبا 9 نفره می شد و نتیجه دیگری رقم می خورد. ضمن اینکه اعتقاد داریم در این بازی اشتباهات داوری در نتیجه تاثیرگذار نبود.»

باشگاه راه آهن در ادامه بیانیه خود آورده است:« بنا برگواه کارشناسان داوری در طول این فصل 8 پنالتی تیم ما نادیده گرفته شده و و 4 پنالتی حریفان هم به ضرر تیم ما اعلام شده است و راه آهن تنها در دیدار برابر تراکتورسازی از اشتباه داوران نفع برد.

با این حال اظهار نظر آقای کربکندی مبنی بر اینکه وقتی مسئولان باشگاه راه آهن از داوران تعریف می کنند فکر ما هزار جا می رود، اظهار نظر منطقی و منصفانه ای نیست. باشگاه راه آهن در تمامی مصاحبه ها و بیانیه هایی که صادر کرده است یادآور شده که اشتباهات داوری عمدی نیست و جزوی از فوتبال است. داوران از قشر شریف جامعه هستند. حالا هم همین اعتقاد را داریم و از آقای کربکندی انتظار بیشتری داریم. واقعیت این است که از کنار این اظهار نظر آقای کربکندی نمی شود به راحتی گذشت. ما به دنبال ملتهب کردن فضای فوتبال نیستیم.»



در پایان بیانیه راه آهن آمده است:« نباید فراموش کرد که در بازی رفت راه آهن و صبا داور یک پنالتی( که به گواه کارشناسان پنالتی نبود) به سود صبا به عنوان تیم مهمان گرفت و یک پنالتی مسلم ما را که کارشناسان هم تاییدش کردند نگرفت. با این حال ما اعتراض مان را محترمان بیان کردیم اما هیچوقت تصمیم به بیرون کشیدن تیم از زمین و متهم کردن دیگران نگرفتیم و به کسی هم چنین اتهاماتی نزدیم.»