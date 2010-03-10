تمرین عصر چهارشنبه استقلال در غیاب سه بازیکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین از ساعت 15 شروع شد و یک ساعت و 20 دقیقه به طول انجامید. در ابتدای تمرین امروز صمد مرفاوی چند دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد که مهمترین بخش آن شامل دیدار آبی پوشان برابر الجزیره امارات بود.

در تمرین امروز هاشم بیک زاده و هادی شکوری به دلیل مصدومیت و حنیف عمران زاده به دلیل فوت یکی از بستگان شرکت نداشتند. فابیو جانوآریو نیز به دلیل خستگی زیاد از مربیان اجازه گرفت و با تیم تمرین نکرد.

نفراتی که در دیدار روز سه شنبه تیم فوتبال استقلال را در زمین همراهی کرده بودند، در تمرین امروز 45 دقیقه دور زمین دویدند و با انجام حرکات کششی و نرمش به سونا و استخر رفتند. دیگر بازیکنان استقلال نیز تمرینی سبک را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.

مجتبی جباری از دیگر بازیکنان حاضر در تمرین امروز استقلال بود که زیر نظر کادر پزشکی تیم مراحل آماده سازی را دنبال کرد.

تمرین استقلال فردا تعطیل است و بازیکنان از ساعت 15 روز جمعه مراحل آماده سازی خود را برای بازی با پاس همدان آغاز می کنند.

برای تماشای تمرین امروز تیم فوتبال استقلال کمتر از 10 تماشاگر به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.