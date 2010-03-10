261 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ بعد از ظهر چهارشنبه در همایش یکروزه توسعه قضایی، حفاظت از اراضی طبیعی و انفال در باشگاه برق ساری افزود: این میزان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در سال های 85 تا 87 به ترتیب 170 ، 227 . 406 هکتار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: طی چهار سال گذشته همچنین بالغ بر هزار هکتار صدور مجوز دبیرخانه کمیسیون تبصره یک انجام شده و برای 173 هکتار مجوز تبصره چهار صادر شده است.

رئیس کارگروه اراضی خارج از محدوده شهری شورای حفاظت از حقوق بیت المال مازندران با اشاره به اینکه در این مدت با انجام چهار هزار و 500 مورد موافقت نامه زمینه واگذاری 900 هکتار از اراضی کشاورزی از طریق ماده 31 انجام شد.

تورنگ با بیان اینکه 179 هکتار واگذاری زراعی طی سال جاری از سوی این کارگروه در استان صورت گرفت یادآورشد: در این مدت واگذاری باغی صورت نگرفته و دو هزار و 820 مورد نظارت بر اراضی واگذاری صورت گرفته است.

وی از صدور 224 مورد حکم له و 370 مورد حکم قلع قمع تغییر کاربری در اراضی کشاورزی استان در سال جاری خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سالانه 80 میلیون نفر بر جمعیت جهان افزوده می شود اظهار داشت: تقاضای مردم جهان نسبت به تغذیه روز به روز افزایش یافته است.

تورنگ ضریب امنیت غذایی در کشور را 95 درصد اعلام کرد و افزود: اکنون تنها 5 درصد محصولات غذایی مصرفی کشور 5 درصد است.