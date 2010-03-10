عضویت آذربایجان در ناتو را در صورت تمایل باکو بررسی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جنیفر دویس در رابطه با امکان عضویت آذربایجان در ناتو به خبرگزاری "ترند نیوز" گفت: "البته ما آماده هستیم تا با خواسته های آذربایجان آشنا شویم، زیرا که همکاری ما بستگی به خواستهای همپیمان ما دارد".

وی گفت که ناتو به طور یکسان با کشورهای منطقه، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان همکاری می کند.

این مقام آمریکایی افزود: "ما می خواهیم که از طریق مشارکت ما اصلاحات دموکراتیک و دفاعی انجام شود و تلاشهایی که آذربایجان در این زمینه انجام می دهد به این معنا است که این کشور در ایجاد صلح در این منطقه تلاش خود را انجام می دهد".

دویس افزود: "آذربایجان یکی از همکاران استراتژیک ناتو است و این سازمان به هر کس برای همکاری و عضویت کمک خود را ارائه می کند و درهای ما برای عضویت باز است".

این مقام آمریکایی افزود: یک دولت پایدار و دموکراتیک دولتی است که خواهان صلح باشد. من می خواهم اضافه کنم که برنامه "همگرایی کلی یورو آتلانتیک" برای قفقاز جنوبی مناسب است، به این دلیل ما بر آن هستیم به طور تنگاتنگ با تمام شرکای خود در زمینه همکاری نظامی در افغانستان همکاری کنیم. به نظر ما این همکاری برای مذاکرات سیاسی مفید است.

همکاری جمهوری آذربایجان و ناتو در 4 مه 1994 با امضای سندی در چارچوب طرح همکاری به خاطر صلح آغاز شد. آذربایجان یکی از نخستین کشور از 27 کشور عضو در این برنامه است. در آوریل 1996 سند رسمی تعیین کننده چارچوب برنامه همکاری صلح و جنبه های مختلف فعالیت های مشترک امضا شد.

گفتنی است که پیش از این و در سوم اوت 2005 الهام علی اف رئیس جمهوری این کشور نیز فرمانی در باره برنامه همکاری دوجانبه آذربایجان با ناتو را امضا کرد.

دویس همچنین با اشاره به اختلاف آذربایجان ارمنستان درباره قره باغ گفت : ناتو در این فرایند دخالت ندارد، ولی ما به طور کامل از فعالیتهای گروه مینسک در این راستا حمایت می کنیم و می خواهیم که فعالیتهای آنها نتایج مثبتی داشته باشد.