انتقاد از بحران تعدد قوانین در حوزه صنعت و معدن کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عزت الله زارعی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع فعالان صنایع استان افزود: در قانون جدید جامع صنعت ضمن رفع نواقص فعلی، مجموعه ای از تعاریف، ساختارها و سازماندهی وارد شده تا صنعتگر بداند در سطحی قرار داشته و در صورت رخ دادن اتفاقی چه باید بکنند.

وی ادامه داد: تصمیماتی که کارگروه اتخاذ می کند برابر با تصمیمات دولت بوده و پس از تصمیم گیری به دولت اعلام می شود.

معاون سرمایه گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شروع فعالیت های جدی کار این گروه را اوایل مهر ماه 88 اعلام کرد و افزود: بر اساس مصوبات ابلاغ شده فهرست 21 رقم کالایی از کالاهای تولیدی نهایی داخل کشور اعلام شده که واردات بر مبنای نظام تعرفه ای انجام می گیرد.

زارعی در ادامه با تشریح ممنوعیت های تعرفه صادرات گفت: بر اساس این تعرفه از ورود کالاهایی که در پروژه های عمرانی تولیدات داخلی مشابه دارند جلوگیری می شود.

وی دیگر فعالیت های کارگروه را توسعه صنعت دریایی، ساز و کار و صنایع دریایی، ساخت تجهیزات هسته ای عنوان کرد.

زارعی یکی از برنامه های در دست اجرا را ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در مناطق محروم اعلام کرد و افزود: لایحه ای مبنی بر حمایت سرمایه گذاران در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تنظیم شده است.

معاون سرمایه گذاری های صنعتی سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران تصریح کرد: این مصوبه تدوین شده و در ابتدای سال 89 به دولت ارائه خواهد شد.

وی در رابطه با اشباع بازار داخلی لوازم خانوادگی خاطرنشان کرد: بازار لوازم خانگی در بیشتر حوزه ها اشباع بوده و قدرت رقابت با کشورهای خارجی را نداریم و سرمایه گذاری در این بخش موجب ورشکستگی می شود.

معاون سرمایه گذاری های صنعتی سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران در رابطه با حساب ذخایر ارزی گفت: 50 درصد مازاد درآمد نفت متعلق به سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

وی عمده مشکلات دریافت وام را سیر طولانی طرح های ارائه شده به بانک عنوان کرد و افزود: طرح های ارائه شده به بانک پس از بررسی به هیئت امنا ارائه می شود و این طولانی بودن سیکل باعث تجمع طرح ها می شود و وام ها به تاخیر می افتند.

وی از دیگر عوامل به تاخیر افتادن وام ها را چک های برگشتی عنوان کرد.