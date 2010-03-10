ترکیب 11 نفره سپاهان اعلام شد / علی مولایی جانشین عماد رضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در شرایطی از ساعت 17 امروز در ورزشگاه فولادشهر به مصاف تیم العین امارات خواهد رفت که امیرقلعه نویی یازده بازیکن زیر را برای حضور در این دیدار انتخاب کرده است: سیدمهدی رحمتی ، هادی عقیلی ، محسن بنگر ، سیدجلال حسینی، احسان حاجی صفی ، شاهین خیری ، مهدی کریمیان ، احمد جمشیدیان ، آرماندو دسا، علی مولایی و ابراهیم توره.

در فهرست 18 نفره بازیکنان تیم فوتبال سپاهان نام محرم نویدکیا نیز به چشم می خورد. وی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مصدومیتش تقریبا بهبود یافته است گفت: حضورم در این دیدار بستگی به نظر کادر فنی دارد.

عماد محمدرضا مهاجم گلزن سپاهان به دلیل مصدومیت این دیدار را از دست داد تا علی مولایی که در مسابقات گذشته کمتر به میدان رفته بود در ترکیب اصلی زردپوشان قرار گیرد.

عزیز محمدی که در سفر به عربستان نیز سپاهان را همراهی کرده بود، در دیدار امروز به عنوان نماینده فدراسیون در اصفهان حضور دارد. او از دقایقی پیش در ورزشگاه حاضر شد و با اعضای کادر فنی و مسئولان باشگاه سپاهان دیدار کرد.