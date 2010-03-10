صنایع کشور اسیر قوانین نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحیم صادقیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی که با حضور معاون سرمایه گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی برگزار شد تاکید کرد: تا زمانیکه مشکل قوانین حل نشود، تلاش وزرا، معاونین و مدیران کل به نتیجه نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: تولید کنندگان و فعالین صنایع کشور تمام تلاش خود را برای بهبود تولید انجام می دهند اما مشکلات صنایع کشور تنها توسط وزارت صنایع و معادن قابل حل است.

رحیم صادقیان استان آذربایجان شرقی را یکی از صنعتی ترین استانهای کشور دانست و گفت: تنها جایی که در کشور حمایت کافی از سرمایه گذار انجام می شود، استان آذربایجان شرقی ست و سرمایه گذاری غالب در این استان سرمایه گذاری خصوصی است.

وی افزود: 85 سرمایه گذار خارجی در استان آذربایجان شرقی سرمایه گذاری کرده اند که 56 مورد از آنها فعال هستند.

صادقیان با اشاره به عدم تمایل دولتهای اروپایی برای معامله با سیستم بانکی کشور اظهار داشت: برای خرید تجهیزات جدید از کشورهای اروپایی مجبور به گشایش حساب در دبی هستیم تا توسط سراف سیستم به دبی و سپس به ایران انتقال یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات شهرکهای صنعتی، استاندارد اجباری را اقدام مثبتی دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد کارخانه سیمان در شهرکهای صنعتی وجود ندارد.

وی در ادامه همچنین با اشاره به مشکلات صنعت تراکتور سازی در استان یاد آور شد: در صورت شرکت تراکتور سازی چند صد قطعه ساز در استان تعطیل خواهد شد که جزء اساسی ترین پایه های صنعت کشور محسوب می شوند.