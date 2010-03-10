طرح استقبال ایمن از بهار از 25 اسفند آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور طی دستور العملی به استانداران اعلام کرد طرح استقبال ایمن از بهار به دنبال اجرای موفقیت آمیز سالهای قبل که با تقدیر بیش از 200 نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بوده در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

طبق دستور وزیر کشور و قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور به ازای هر یک نفر کاهش تلفات جانی در حوادث در مقایسه با سال قبل 10 میلیون ریال پاداش برای دست اندرکاران از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته می شود.

این طرح با هماهنگی و بکارگیری حداکثری توان سازمانهای امدادی و خدماتی از جمله راهداری، اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر و پلیس راه در قالب مدیریتی واحد و یکپارچه براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز می شود.

هدف از اجرای این طرح آمادگی و مقابله با حوادث نوروزی و حفظ آمادگی کشور در این ایام جهت مقابله با حوادث احتمالی طبیعی، افزایش توان عملیاتی دستگاههای امداد و نجات کشور و اطلاع رسانی سریع به مردم است.

در استان تهران طرح استقبال ایمن از بهار به ریاست مرتضی تمدن استاندار اجرا شده که در این دوره زمانی، کشیک ویژه تعطیلات نوروزی در دستگاههای امدادی در استان و همچنین در شهرستانها تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان آغاز اجرای این طرح جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به ریاست استاندار به صورت منظم تشکیل می شود.