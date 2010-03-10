کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی سه برابر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسین عبداللهی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل کانون های مساجد خراسان رضوی افزود: در سال 85 تعداد کانونها در استان 135 باب بوده که این آمار در سال 88 به 500 کانون رسیده است و این رشدی حدود سه برابر را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بخش اعظم کانونها در مناطق روستایی و کم برخوردار است، افزود: 108 کانون آن در مشهد و54 کانون در نیشابور است که در نیشابور 48 کانون آن در روستاهاست.

عبداللهی در رابطه با برنامه های کانونها نیز عنوان کرد: بخشی از این برنامه از طریق ستاد عالی کانونهای مساجد کشور و بخشی دیگر از سوی دبیرخانه استانی به کانونها اعلام می شود اما در مجموع این برنامه ها بر اساس نیازی که خود کانونها تشخیص می دهند برگزار می شود.

وی در زمینه اعتبارات کانونهای فرهنگی هنری خراسان رضوی نیز گفت: 400 میلیون تومان اعتبار کشوری این کانونها در سال 88 است که 380میلیون تومان آن جذب و هزینه شده است.

وی با بیان اینکه سرانه هرکانون 400 هزار تومان در سال است، ادامه داد: بخشی از اعتبارات ما استانی است که 30میلیون تومان بوده و از طریق فرهنگ و ارشاد اسلامی جذب می شود.

وی با اشاره به برنامه های سال 89 دبیرخانه نیز گفت: تقویت برنامه های هنری کانونها چون تئاتر، سرود، تواشیح، هنرهای تجسمی و تعزیه خوانی و اعزام و تامین مربی مورد نیاز کانونها از جمله این برنامه هاست.

مراسم بزرگداشت سالروز تاسیس کانونهای مساجد خراسان رضوی 20 اسفند در تالار ابن هیثم تربیت معلم شهید بهشتی برگزار می شود.