200 هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد باقر اعلایی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در استاندار کرمان اظهار داشت: با توجه به استعدادهای بی نظیر کشور و حضور بیش 5 تا 7 میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور که بنا به گزارشهای رسمی هزار میلیارد دلار و برطبق گزارشهای غیر رسمی 200 هزار میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند برگزاری همایش سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این افراد تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند، افزود: این همایش خرداد ماه سال آینده در شیراز با معرفی پتانسیلهای سرمایه گذاری 10 استان کشور در هشت پانل تخصصی برگزار می شود.

اعلایی اضافه کرد: اگر بتوانیم در این همایش مدلی برای جذب سرمایه این افراد در پروژه های مختلف کشور ارائه کنیم بسیاری از پروژه های کشور متحول می شود.

وی گفت: در این همایش پس از شناسایی سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و پروژه های داخلی 400 ایرانی خارج از کشور و 400 مدیر و کارشناس داخلی حضور خواهند یافت.

اعلایی پروژه های ارائه شده برای سرمایه گذاری در استانهای مختلف را شامل پروژه های نیمه تمام، توسعه ای و تصویب نشده خواهند و گفت: لیست این پروژه ها در همایش ارائه می شود.

وی گفت: در صورت موافقت استانهای سرمایه گذاران قبل از برگزاری همایش اصلی در یک همایش یک روزه در استانها با توانایی استانها به صورت میدانی آشنا خواهند شد.

