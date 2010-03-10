تعرفه واردات خودرو 20 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور مقرر کردند وزیران عضو کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره (5) این قانون تحقق یابد.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس دولت ملف شد به منظور تقویت بنیه و تامین کسری منابع صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بابت انجام به موقع تعهدات آن، علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذیل ردیف 152007 حداکثر تا پایان آذرماه 1389 مبلغ 500 ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت و به صندوق مذکور پرداخت نماید.

بر اساس مصوبه دیگری نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودرو سواری در سال 1389 به میزان هفتاد درصد تعیین شود.

به گزارش مهر، تعرفه واردات خودرو پیش از این 90 درصد تعیین و اجرایی شده بود.

مجلس در صورتی به تصویب این بند رای مثبت داد که اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان دولت با حذف این بند موافق بودند دلیل آنها این بود که با کاهش تعرفه ، واردات خودرو خارجی افزایش یافته و صنعت خودروسازی متضرر خواهد شد و این در نهایت موجب بیکاری بسیاری از کارگران و تعدیل نیرو کارجانجات خواهد شد و این به ضرر مردم است.

از سوی دیگر موافقان با کاهش تعرفه واردات خودرو معتقد بودند خودرو داخلی بسیار بی کیفیت و با نرخ بالا عرضه می شود و واردات خودرو موجب می شود مردم نسبت به تفاوت کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و خارجی آگاهی یابند و همچنین آنها معتقد بودند شاید واردات خودرو موجب شوک به صنایع داخلی و ارتقا سطح کیفیت و کاهش قیمت خودرو شود.

نمایندگان مجلس در بررسی بند دیگری مربوط به تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (بسته قطعات خودرو) با پیشنهاد حذف این بند موافقت کردند.

در صورت تصویب این بند میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD نسبت به سال 1380، 20 درصد کاهش می یافت که با حذف این بند نمایندگان مخالفت خود با این موضوع را نشان می دادند.